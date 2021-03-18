KitKat перевел сленг геймеров на язык обычных людей

Основываясь на результатах опроса, KitKat создал Словарь геймеров с самыми креативными ответами пользователей.

К запуску коллаборации KitKat и League of Legends Wild Rift провели масштабный опрос, попросив пользователей дать креативные определения популярным геймерским терминам. Всего в исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 18 до 55-ти лет из 45-ти городов России и СНГ.

Опрос показал, что большинство респондентов хорошо знакомы с геймерскими терминами, что также подтверждается данными исследования ВЦИОМ: 53% россиян играют сейчас или играли в прошлом в компьютерные игры. Некоторые пользователи оставляли свои объяснения геймерским терминами, которые у большинства были связаны с ежедневной рутиной. Так, например, для многих настоящим «скиллом» является способность доехать до работы и обратно без пробок. Другие посчитали, что «лагать» – это «ты в 7 утра в понедельник» и «ты в конце рабочей недели». «Читером» назвали человека, который много читает.

Бренд выяснил, что не все пользователи полностью знакомы со сленгом геймеров, поэтому создал Словарь, в котором каждый термин описан простым и доступным языком. В него попали такие термины, как «катка», «лагать», «скилл», «читер», «баг» и следующие определения:

КАТКА - когда круто скоротал время за игрой «Лига Легенд» с любимой шоколадкой.

БАГ - когда перепутал шоколадки, а тётя Галя на кассе не может отменить операцию.

ЧИТЕР (Читерство) - отпроситься у начальника и уйти раньше с работы.

СКИЛЛ (СуперСкилл): в одной руке - KitKat, в другой – горячий кофе, и ты донёс это всё до стола, не уронив на ноут, где грузится “Лига Легенд”.

ЛАГАТЬ – когда отправил другу приглашение поиграть в “Лигу Легенд” в мессенджер, а он завис.

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