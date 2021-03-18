Водительница Nissan Note, устроившая перфоманс, сдала анализы в наркодиспансере

Женщина так странно протестовала против аварийности в центре Твери... Так она сама сказала в полиции. Фото: vk.com/podslyshano_y_voditelei69/Наталья Трофимова (скрин видео).

18 марта днем проходящие и проезжающие по бульвару Радищева могли наблюдать у памятника Кругу странный перфоманс женщины. Сначала родительница забралась на плечи памятника Кругу, чем-то обрызгала его из бутылки, спрыгнула на землю и нанесла серию ударов по своему автомобилю Nissan Note, который был припаркован прямо на тротуаре.

После представления, которое засняли на видео случайные прохожие и выложили в сообщество тверких автомобилистов в соцсетях, дама села в свою иномарку и поехала прямо по пешеходной части бульвара. Импульсивная женщина направилась в сторону Тверского проспекта.

Ее поведение иначе, как неадекватным, назвать и нельзя. Судя по видео, хорошо одетая женщина что-то бормотала под нос и явно была чем-то сильно расстроена. Из ее автомобиля неслась громкая музыка.

У пользователей социальных сетей сразу же возникла мысль, что автомобилистка гоняет по городу под действием наркотиков. Потому что на пьяную она не очень была похоже. Во всяком случае, когда дубасила багажник своей машины, делала это интенсивно.

Задержали несущую опасность обществу девушку напротив дома №24 на улице Андрея Дементьева. По словам свидетелей, во время разговора с госавтоинспекторами она вела себя «смирненько».

Судя по фото номеров в сообществе в соцсетях, автомобиль зарегистрирован в Москве или Московской области. Но сама «артистка» живет в Твери.

Стражам порядка устроившая суету объяснила, что это была «акция протеста против аварийности». И подобные «перфомансы» она проводит также в других городах России. И даже упоминала несколько в разговоре с полицейскими. В целом, общение тверичанки с полицейскими было странным. Она то смеялась, то сочиняла какие-то байки, то начинала внезапно красить губы…

После оформления протокола о нарушении правил дорожного движения задержанную доставили в наркодиспансер. Там будут выяснять – что стало истинной причиной такого «выступления против аварийности». Алкотестер не показал состояние опьянения, а по поводу следов в крови других веществ пока в МВД не уточняется. Тем, что сдать анализы «протестующая против аварийности» сдать согласилась – сообщили в пресс-службе МВД по Тверской области.