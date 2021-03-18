«Один поворот не туда, и ты попадешь в ад»: Триллер о призраках в Чернобыле снял омский режиссёр в Вышнем Волочке Тверской области

Кино снимали в Припяти и в Вышнем Волочке. Фото: постер к фильму «После Чернобыля».

«Один поворот не туда, и ты попадешь в ад», - гласит слоган триллера «После Чернобыля», снятого омским режиссёром Игорем Кинько. Фильм повествует о приключениях иностранных туристов, оказавшихся в Припяти. Звучит интригующе и… чуть-чуть обидно. Ведь часть сцен этого ужастика снималась вовсе не в чернобыльской зоне отчуждения, а во вполне себе живом родном нашем Вышнем Волочке.

Хотя чего там лукавить: многие места тверской (да и не только тверской) глубинки вполне подходят для постапокалиптических кинодекораций. Вот и подписчики вышневолоцких страничек в соцсетях, узнав о скором выходе фильма, лишь слегка иронизируют: «Вот надо чем городу зарабатывать - платными декорациями для фильмов, тем более таких планов у нас полно», «Один поворот с Ленинградки не туда, и ты попадаешь в ад!»

Что до фильма, то там будут не только пугающие планы мёртвого города (ладно, ладно, в Припяти тоже съёмки шли!), но и призраки погибших жителей.

Поскольку главные герои - интуристы-американцы, фильм снят на английском. В каком переводе он выйдет в прокат, неизвестно. Трейлер фильма в сети можно увидеть в закадровой многоголосой озвучке.

«После Чернобыля» снят в весьма распространённом для такого кино жанре мокьюментари (псевдодокументалистика). Для 35-летнего Игоря Кинько эта работа стала дебютом в полнометражном кино.

По сюжету, как того требует классика жанра, интуристы должны будут помочь обрести покой мятущимся душам - призракам погибших жителей Припяти. А заодно раскрыть пару тайн произошедшей катастрофы.

Кстати, именно призраку обязан Вышний Волочёк своей честью стать местом съёмок. А точнее, актрисе Татьяне Семенюк, исполнившей роль призрака девушки Гали.

- Нам повезло: у нашей актрисы, сыгравшей роль главной страшилки, дядя - бывший мэр Вышнего Волочка, - рассказал режиссёр фильма Игорь Кинько омскому порталу «Трамплин». - Город прекрасный, но в жутком запустении. Там было водохранилище, которое создавал ещё Пётр I (Вышневолоцкое водохранилище, созданное по идее Петра I гидротехником-самоучкой Михаилом Сердюковым. - Ред.). На его берегу мы и провели часть съёмок.

Увидеть родные просторы вышневолодчане смогут совсем скоро. В прокат фильм «После Чернобыля» должен выйти 1 апреля. Правда, пока нет информации, будут ли его показывать хоть в каком-нибудь из кинотеатров Тверской области.