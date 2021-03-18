Суббота в Твери будет солнечной, но в воскресенье ненастье вернётся

Борьбу за власть над тверской погодой будут вести циклон и антициклон. А отдуваться нам! Фото: Алексей ФОКИН

Март непостоянен: то намекнёт на скорое тепло, то вновь остудит дождём и снегом.

- Переменчивая весенняя погода! - кратко обрисовала ближайшую перспективу доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - В субботу мы будем под влиянием антициклона. День прекрасный: давление 753 миллиметра, солнечно и -3. В ночь на воскресенье 7 градусов мороза.

В воскресенье к нам подберутся очередной циклон и его вечные спутники: облачность и осадки. Днём ноль градусов, после обеда снег. В ночь на понедельник будет -3, днём +1. Снег продолжится, да ещё и дождь к нему присоединится.

От постоянного перехода через ноль дороги станут очень скользкими. Это не единственная неприятность: в воскресенье резко упадёт давление, и в понедельник будет всего 740 мм рт. ст. Достигнув этой отметки, столбик опять поползёт вверх. Во вторник уже норма - 753 мм.

Вторник и среда пройдут без осадков. Дни в плюсе: +3…+5. Ночами подмораживает до -9.

С таким мартом, как с изменчивой красавицей, не соскучишься. А чтобы меньше страдать от волнообразных перепадов давления, которые метеорологи весьма метко называют «барической пилой», сохраняйте позитивный настрой и старайтесь избегать стресса. Откажитесь в эти дни от алкоголя и прочих излишеств: сохранить хорошее самочувствие помогут лёгкая здоровая пища и обыкновенная вода. Да, от натурального кофе лучше тоже отказаться, если только нет цели повысить себе немного давление и прийти в тонус.

Ешьте фрукты и другие продукты, содержащие витамины. Особенно важен сейчас витамин D. Им, например, богаты печень трески, икра, желтки куриных яиц и лесные (выращенные под естественным светом) лисички. Витамин D также образуется у нас в эпидермисе под воздействием солнца. Так что запастись им можно будет в субботу, просто выйдя на прогулку. Будьте здоровы!