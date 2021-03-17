Лара Лепп из Твери надеется стать избранницей Тимати

Уроженка Твери Лара Лепп бьется за сердце Тимати с 24 конкурентками. Фото: телеканал ТНТ.

24-летняя тверичанка под псевдонимом Лара Лепп попала на шоу «Холостяк» на один из популярных всероссийских телеканалов. Информация о ней размещена в официальной группе проекта в соцсетях. 14 марта вышел первый выпуск нового сезона программы.

В социальных сетях про Лару Лепп написано: живет в Москве (хотя, если ориентироваться на соцсети инстадивы, – в Дубае), родом из Твери. На видео в титре указана Тверь. Модель, блогер, художница. Правда, глядя на фото картин я бы сказал, что просто любительница порисовать, но о вкусах не спорят...

Лара инстаблогер. У неё 135 тысяч подписчиков.

Девушка уже была замужем, детей у нее нет.

Также уточняется, что она обожает водить авто и может завести любой вид транспорта. Интересы: готовка, путешествия, общение.

В мужчинах Лара ценит умение держать слово, искренность, щедрость и прямолинейность. А вот слабость или обман кандидатка на то, чтобы стать второй половинкой Тимати (Тимура Юнусова), не любит.

Лара Лепп активно ведет соцсети и следит за своей красотой. Фото: ВК/Лара Гончарова (Лепп)

Напомним, Тимати недавно расстался со своей возлюбленной, моделью Анастасией Решетовой, от которой у него есть сын. И теперь предстал на телеэкране в образе ищущего новую возлюбленную мужчины.

Уроженка Тверской земли рассказала, что с Тимати они были знакомы до шоу. Он пришел в салон красоты, где Ларе красили волосы. Холостяк назвал девушку обаятельной.

В первой серии Лара подарила Тимати свою картину с надписью «Be happy king» («Будь счастлив, король» – англ.). Она пожелала, чтобы рэпер где-то повесил картину и читал фразу как мантру.

– Чтобы ты всегда был счастлив. А «king» – это потому что ты очень сильная личность, – сопроводила подарок таким объяснением Лара Лепп.

В финале шоу Тимати из 25 претенденток на его симпатию выберет только одну.

Очередной выпуск смотрите 21 марта в 19:00 на ТНТ.