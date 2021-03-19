Театр кукол в Твери ждёт капремонт

Парламентарии в театре. Фото: ЗСТО

Тверские парламентарии с рабочим визитом посетили Тверской государственный театр Кукол. Парламентский корпус представляли председатель Сергей Голубев, Юрий Цеберганов, Александр Клиновский, Артур Бабушкин, Екатерина Глебова. Визит состоялся в преддверии профессионального праздника актеров-кукольников.

В Тверском театре кукол грядут перемены – на этот и следующий год намечен капитальный ремонт фасада театра – здание возведено в 1974 году. Капитально отремонтируют кровлю, фойе, туалетные комнаты. Преобразится и зрительный зал.

- Это федеральная программа. При поддержке, прежде всего, министерства культуры РФ. Это федеральные деньги. Областной бюджет выделяет на ремонт более трех миллионов рублей. Кроме того, с 2017 года наш театр участвует в федеральной программе поддержки государственных театров кукол. За счет этих средств появляются новые постановки, обновляется материальная база, - рассказал парламентариям директор театра Александр Кокошко.

Председатель парламентского корпуса региона Сергей Голубев отметил, что Твери повезло. В областном центре есть и театр Драмы, ТЮЗ, Театр Кукол, государственный Цирк. Выбор у зрителя богатый. Не многие регионы страны могут себе такое позволить.

- Для областного бюджета, между тем, это не так уж и просто. Здания требуют ремонтов, здания требуют переоснащения. В 2021м году начинается реализация большого капитального ремонта в театре кукол. Это сумма – порядка сорока трех миллионов рублей – федеральные деньги по национальному проекту «Культура». Есть и доля бюджета областного, - отметил Сергей Голубев.

Депутаты областного собрания посмотрели работу всех цехов театра. Особый интерес вызвали бутафоры – на создание только головы куклы иногда уходит до одного месяца. Работа творческая, напряженная, и никаких механизмов. Все операции – вручную. Надолго задержались гости и в конструкторском бюро театра. Тут конструкторы показали, как кукла в руках артистов оживает. И не только любимые уже детворой Буратино, Колобок, или Царевна Прекрасная.

- Открою большой секрет – мы в этом году, летом, планируем поставить спектакль только для взрослых. У нас уже есть проект, мы над ним работаем, у нас есть постановочная группа, с которой мы уже договорились. Взрослых ждет большой сюрприз, рассказывает художественный руководитель театра Наталья Мажуга.

Отдельно поговорили и о том, как театр работает в период пандемии коронавируса. Директор театра Александр Кокошко отметил, что по сравнению с коллегами из других регионов тверские кукольники были на высоте. Эпидемическая ситуация позволяла заполнять зал на половину. Против четверти занятых кресел во многих других театрах.

В цехах театра. Фото: ЗСТО

Фасад театра тоже будут ремонтировать. Фото: ЗСТО