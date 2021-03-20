Коронавирус в Твери, последние новости на 20 марта 2021: частичное снятие ограничений - что теперь можно, а что нельзя в Тверской области

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 20 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36 135 случаев заражения COVID-19 (+110 за сутки).

Выздоровели 33 933 человек (+123 за последние сутки).

Изолировано 1499 больных (-20).

Умерли 703 человек (+6 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11534 заболевших (+25 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2540 (+31);

Вышневолоцкий городской округ – 2005(+9);

Ржев – 1980 (+4);

Торжок – 1546 (+4);

Калининский район – 1500 (0);

Кимры – 1463 (+5).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку от коронавируса сделали 64 176 человек – это 96,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 1340 человек. В федеральный регистр внесена информация о 59 334 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Минувшим днём губернатор Игорь Руденя подписал постановление об отмене отдельных ограничений, установленных в связи с введением в регионе режима повышенной готовности в период пандемии. Изменения касаются проведения массовых мероприятий.

Теперь разрешено проводить спортивные, зрелищные, физкультурные, культурные, выставочные, просветительские мероприятия, мероприятия в сфере туризма и другие при количестве участников не более 750 человек. Ранее действовало ограничение – до 500 человек. Трибуны и зрительские места должны быть заполнены не более чем на 75 % от общей вместительности объекта, до этого – наполовину.

Другие ограничительные меры в регионе сохраняются.

Жители и все находящиеся на территории Верхневолжья обязаны использовать маски или респираторы в общественном транспорте, такси, железнодорожном транспорте. Эти же требования касаются и водителей, работающих в сфере пассажирских перевозок.

Масочный режим по-прежнему обязаны соблюдать в ведомствах, организациях здравоохранения, культуры, торговли, офисах и других местах массового пребывания людей. При этом собственники организаций торговли обязаны обеспечивать на территории своих объектов соблюдение гражданами требований по использованию масок.

В объектах общественного питания обязательны проведение термометрии, дезинфекции столов, соблюдение социальной дистанции, наличие обеззараживателей воздуха.

На предприятиях и организациях также продолжают действовать требования по измерению температуры сотрудников, дезинфекции помещений, соблюдению социальной дистанции, использованию масок, наличию санитайзеров.

Графика: ПТО

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