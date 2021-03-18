В Заксобрании Тверской области обсудили изменения в федеральный закон о занятости населения

На совещании в областном парламенте. Фото: ЗС ТО

Актуальные изменения в закон «О занятости населения в Российской Федерации» обсудили на рабочем совещании постоянного комитета по экономической политике и предпринимательству. В дискуссии кроме депутатов приняли участие специалисты Главного управления по труду и занятости населения Тверской области, представители общественности, профсоюзов и бизнес-сообщества.

9-го марта депутаты Государственной Думы В. В. Володин, С.И.Неверов, А. К. Исаев, М. В. Тарасенко и сенаторы Российской Федерации В. И. Матвиенко, А. А. Турчак, А. А. Клишас, И. Ю. Святенко выступили с инициативой внести в указанный федеральный закон целый комплекс новаций в части повышения эффективности политики содействия занятости населения и развитию рынка труда Российской Федерации.

В частности, в законопроекте планируется отразить предложения по развитию механизма содействия занятости в электронной форме. Общероссийская база вакансий «Работа в России» будет преобразована в Единую цифровую платформу в сфере занятости и трудовых отношений. Наравне с очным приемом в законе может быть закреплен дистанционный формат предоставления госуслуг, а взаимодействие работодателей, граждан и органов службы занятости планируется осуществлять в электронной форме. Документ содержит и ряд других принципиально новых положений.

- Вопросы занятости населения регулярно рассматриваются на заседаниях нашего комитета. У каждого региона и каждого муниципального образования – своя специфика их решения, – отметил, открывая дискуссию, председатель комитета Олег Лебедев. – Для нас важно, что в новом законе целый ряд важных положений по развитию рынка труда, формированию Единой цифровой платформы отнесен к компетенции федеральных органов власти. Также важно, что законопроект направлен на содействие развитию предпринимательской инициативы, например, позволяет регистрироваться и легализоваться самозанятым гражданам при постановке на учет в службе занятости.

Председатель Парламентского комитета Олег Лебедев. Фото: ЗС ТО

О юридической специфике федерального законопроекта (при разработке которого учтен опыт сохранения рабочих мест и развития дистанционных форм содействия занятости населения в период пандемии) участникам совещания рассказали заместитель начальника Главного управления по труду и занятости населения Тверской области Николай Мирошкин и врио руководителя Государственной инспекции труда-главный государственный инспектор труда региона Майя Кишмахова.

Депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова обратила внимание на необходимость более полного и точного отражения в законопроекте вопросов трудоустройства инвалидов, в том числе на удаленную и дистанционную работу.

Целый ряд предложений внесла председатель Федерации Тверских профсоюзов Раиса Виноградова. В частности, участники совещания согласились с предложенными ею доводами в пользу включения в перспективе в законодательство новелл о праве на первое рабочее место для выпускников высших и средних специальных учебных заведений.

Начальник отдела по обеспечению деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Тверской области Алеся Капустина отметила, что возможности поощрения предпринимательской инициативы в предложенном законопроекте сочетаются с мерами борьбы с «отказниками» - теми гражданами, кто, числясь безработными, злоупотребляет доверием и финансовой поддержкой государства.

Активное участие в дискуссии приняли депутаты областного парламента. Заместитель председателя комитета по экономической политике и предпринимательству Ирина Шереметкер подняла вопрос о возможности включения в Единую цифровую платформу данных о трудовых ресурсах из стран Евразийского союза и других государств СНГ. Депутат Евгений Шамакин предложил более четко отразить в законопроекте актуальные аспекты рынка труда, в частности - роль рекрутинговых организаций, кадровых агентств.

Участники дискуссии пришли к выводу, что столь важные изменения в федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации» потребуют дальнейшего изменения нормативно-правовой базы. В частности, речь может идти о перераспределении полномочий между органами государственной власти и местного самоуправления в части проведения политики содействия занятости населения, внесении изменений в 131-й ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и другие федеральные и региональные правовые акты.