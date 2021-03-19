Коронавирус в Твери, последние новости на 19 марта 2021: молящийся попугай, акция на Круге и смерть девочки

Яркие события дня минувшего. Фото: кадры с видео, СУ СК РФ по Тверской области

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 19 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 36025 случаев заражения COVID-19 (+113 за сутки).

Выздоровели 33 810 человек (+125 за последние сутки).

Изолировано 1518 больных (-17).

Умерли 697 человек (+5 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11509 заболевших (+28 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2509 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1994 (+5);

Ржев – 1976 (+7);

Торжок – 1542 (+1);

Калининский район – 1500 (+3);

Кимры – 1458 (0).

Графика: Яндекс

В Тверской области прививку сделали 62 836 человек – это 94,1% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день вакцинировались 1007 человек. В федеральный регистр внесена информация о 58 256 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Минувший день был богат на странные новости с претензией на сенсацию.

Вот, к примеру, девушка на Круге: 18 марта днем проходящие и проезжающие по бульвару Радищева могли наблюдать у памятника шансонье странный перфоманс.

Сначала девушка в шубке забралась на плечи памятника, чем-то обрызгала его из бутылки, грациозно спрыгнула на землю и стала красиво и по-киношному бить ногами багажник своего авто Nissan Note, который был припаркован прямо на тротуаре.

После представления, которое засняли на видео случайные прохожие и выложили в сообщество тверких автомобилистов в соцсетях, дама села в свою иномарку и поехала прямо по пешеходной части бульвара.

Ее поведение иначе, как неадекватным, назвать и нельзя. Судя по видео, хорошо одетая женщина что-то бормотала под нос и явно была чем-то сильно расстроена. Из ее автомобиля неслась громкая музыка.

У пользователей социальных сетей сразу же возникла мысль, что автомобилистка гоняет по городу под действием наркотиков.

Задержали девушку напротив дома №24 на улице Андрея Дементьева.

Сотрудникам ГИБДД она объяснила, что это была «акция протеста против аварийности». И подобные «перфомансы» она проводит также в других городах России. И даже упоминала несколько в разговоре с полицейскими. В целом, общение тверичанки с полицейскими было странным. Она то смеялась, то сочиняла какие-то байки, то начинала внезапно красить губы…

После оформления протокола о нарушении правил дорожного движения задержанную доставили в наркодиспансер. Там будут выяснять – что стало истинной причиной такого поведения.

Удивил вчера и попугай жако, который живет в женском Житенном монастыре на Селигере - птичка начала молиться в слух.

Видео с попугаем по кличке Киви сняли сами монахини и выложили в официальном сообществе Тверской епархии в социальных сетях. Количество просмотров ролика в соцсетях в полдень 18 марта перевалило за 15 тысяч.

Пестрая птичка скачет по жердочке в клетке и повторяет отрывки из услышанных ранее церковных служб.

Были и печальные новости, так 18 марта во время поисково-спасательных мероприятий в реке Западная Двина водолазы нашли тело пропавшей 10-летней девочки из Андреаполя.

13 марта Варвара Зайцева ушла кататься с горки на ледянке и пропала. Родители обратились в полицию. Были организованы поиски.

Возле полыньи на реке Западная Двина, недалеко от места, где каталась с горы девочка, была обнаружена дорожка детских следов. У кромки льда следы заканчивались. На месте следователи изъяли ледянку и слепки детских следов.

По факту пропажи ребенка Западнодвинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области было возбуждено угодовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство").

Графика: ПТО

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