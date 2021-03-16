В Тверской области начата активная подготовка к пожароопасному периоду

Одна из главных задач - вести мониторинг пожароопасной обстановки в лесах при помощи космических спутников, авиации и камер видеонаблюдения на вышках сотовой связи. Фото: ПТО

За окнами вступает в свои права настоящая весна. На небе - солнышко, тает снег, от которого растекаются ручейки и лужи, радостно щебечут птички. А у властей с приближением тепла наступает пора задуматься о подготовке к пожароопасному периоду. 16 марта на заседании областного правительства как раз этому было посвящен главный вопрос в повестке.

Губернатор Игорь Руденя начал с позитива - напомнил всем собравшимся, что за последние пять лет в восемь раз снизилось количество лесных пожаров (с 36-ти в 2016 году до четырёх в 2020-м) и в три раза — торфяных ( с 9-ти в 2016 году до 3-х в 2020-ом).

Этого удалось добиться в том числе благодаря работе по обводнению торфяников и закупке новой техники для лесозащитного противопожарного центра «Тверьлес».

Губернатор призвал не расслабляться. Фото: ПТО

- Но это не значит, что можно перейти в спокойный режим работы. В течение всего пожароопасного периода ситуация будет находиться на моём личном контроле, а также у каждого главы муниципального образования, особенно в тех районах, где существует повышенный риск возникновения лесных и торфяных пожаров, - возвысил голос Игорь Руденя.

Проговорив привычные вещи про необходимость опашек, подготовку водоемов, неусыпный мониторинг и другие меры, губернатор вспомнил о пандемии и провоцируемых ею угрозах. \Игорь Руденя отметил, что из-за закрытия многих популярных стран для отдыха, гораздо больше, чем обычно, столичных жителей может хлынуть отдыхать на природе в майские праздники в Верхневолжье. А это шашлыки, костры и потенциальные пожары... Губернатор призвал представителей учесть данный фактор в подготовке к пожароопасному периоду.

Графика: ПТО

Среди прочего глава региона указал и на то, что необходимо тщательно проверить наличие проходимых трасс к отдаленным деревням. А то начнется пожар, а проехать спецтехника и не сможет…

- У нас уже были такие случаи, - заметил Игорь Руденя.

Затем с докладами выступили несколько руководителей профильных министерств и ведомств.

Из сказанного следует…

Обеспечивать пожарную безопасность будут почти 2000 сотрудников различных ведомств и служб и порядка 1000 единиц техники.

Также будут задействованы добровольные сельские пожарные формирования - всего более 900 человек.

Запланирована прочистка 5000 км имеющихся противопожарных минерализованных полос и обустройство ещё 1500 км полос, создание и ремонт 151 км лесных дорог, установка 500 информационных стендов и аншлагов.

Предусмотрена опашка свыше 2100 населённых пунктов.

Запланировано открытие (дополнительно к четырем действующим лесопожарным станциям) еще восьми отделений лесопожарного центра. Они будут развернуты до 12 апреля в Вышневолоцком городском округе, Весьегонском и Оленинском муниципальных округах, Торопецком, Конаковском, Кимрском, Торжокском и Старицком районах.

Графика: ПТО

Губернатору остался неудовлетворен некоторыми моментами в докладах. В частности, Игорь Руденя выяснил, что до сих пор не заключены контракты на противопожарное авиапатрулирование лесов и торфяников. Велено исправить.

После заседания журналистам дала комментарий начальник тверского гидрометцентра Татьяна Зимина. Она призналась, что прогноза погоды на период апрель-сентябрь еще нет:

- Гидрометцентр России предоставляет его, как правило, в первых числах апреля, - пояснила эксперт-синоптик. - Как только поступит, мы его разошлем всем заинтересованным организациям. По нашему регламенту мы 1 мая приступаем к расчету показателей горимости. Есть у нас такая специальная карта, которая рассылается МЧС, министерству природных ресурсов, министерству лесного хозяйства. В прошлом году мы эту карту начали рассчитывать на месяц раньше, 1 апреля, потому что очень резко отличались погодные условия от нынешних. Я надеюсь, что в этом году мы не будем гореть в начале апреле, потому что высота снежного покрова еще довольно большая, в некоторых местах до 50 см, глубина промерзания почвы тоже еще значительная.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО

Графика: ПТО