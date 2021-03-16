Федеральные чиновники невысоко оценили качество школьного образования в Тверской области

В роли строгого учителя в этот раз выступил Рособрнадзор. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Крепкую тройку поставили федеральные чиновники Тверской области по качеству школьного образования. Такой вывод можно сделать, изучив исследование Рособрнадзора, который провёл сравнительное исследование школьного образования в регионах страны.

Это первое исследование подобного рода, вышедшее из-под пера специалистов Федеральной службы по надзору в сфере образования. Никаких выводов по его итогам аналитики не представили, их могут сделать сами жители того или иного субъекта РФ. По словам руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, которые приводит сайт ведомства, работа ставила целью сделать информацию о качестве образования более открытой. А также помочь руководству регионов в принятии правильных управленческих решений относительно развития образования.

Как оценивали

Оценка производилась по двенадцати критериям, которые позволили сделать выводы о качестве образования по трём направлениям: результатам обучения в школе, развитию образовательной среды и эффективности управленческих механизмов в системе образования. Каждый регион получил отдельные баллы (от 1 до 100) по каждому критерию и направлению, а также сводный балл.

Отметим, специалисты делали выводы по результатам 2019 года, не беря в расчёт пандемийный 2020-й. Следующее исследование они обещали опубликовать в конце 2021 года.

Садись, три

Крепкую тройку можно поставить школьному образованию Тверской области по оценке Рособрнадзора. По сводному баллу наш регион оказался на 60-м месте в списке из 85 субъектов РФ.

Общий балл Тверской области - 42,8. Для сравнения: лучший результат в рейтинге по качеству образования продемонстрировал Санкт-Петербург (сводный показатель 92,1). Почти столько же у Москвы (92). В пятёрку лидеров также вошли Ленинградская область (77,1), Калининградская область (76,5) и наш сосед - Ярославская область (76,2).

В хвосте успеваемости плетутся регионы Северо-Кавказского федерального округа (Ингушетия - 7,8, Дагестан - 10,6, Чеченская и Карачаево-Черкесская республики - по 13,7).

Результаты обучения школьников

Напомним, оценки школьному образованию в регионах выставлялись по трём направлениям и двенадцати критериям (наивысшая оценка по любому критерию и направлению - 100).

Результаты обучения школьников - наше самое слабое место, если верить исследованию. Общая оценка по данному направлению - 37,5.

Школы Тверской области показывают хороший результат в достижениях минимального уровня подготовки - 82,5 балла. А вот за достижения высокого уровня подготовки региону поставили всего 5,1 балла.

Неприятно и то, что по критерию «функциональная грамотность» регион получил всего 33,8 балла. А ведь это один из самых главных навыков, который должна дать ребёнку школа. Именно функциональная грамотность, то есть общий уровень образованности, определяет способность человека решать стандартные жизненные задачи в разных сферах.

Невысокий балл нам дали и по критерию «образовательное равенство», то есть равенство возможностей любого ребёнка на получение качественного образования. Здесь наша оценка 31,1.

Практикоориентированность

Из критериев, определяющих практикоориентированность наших школ, самым успешным оказался критерий эффективности поступления выпускников в учреждения среднего профобразования (62 балла). С вузами отношения у абитуриентов складываются немного менее удачно - на 53,6 балла.

Возможность учиться работе на компьютере в школах оценена на 59,4 балла, а наличие и функционал школьных лабораторий - на 54,9 балла.

Общая оценка по данному направлению - 46,7.

Управление системой школьного образования

Исследователи отметили отличное организационно-технологическое обеспечение ЕГЭ (97,1 балла). Но поставили всего 20,3 балла объективности оценочных процедур в школах региона.

Эффективности механизмов качества образования в тверских школах аналитики присвоили 55 баллов, а объективности интерпретации результатов ГИА - 63 балла.

Общая оценка по данному направлению - 44,1.

Графика: Рособрнадзор.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Качество школьного образования во всех соседних с нами регионах Рособрнадзор оценил выше, чем в Тверской области. А Ярославская область даже попала в пятёрку лучших:

Ярославская область - 5-е место, балл 76,2

Московская область - 14-е место, балл 65,3

Вологодская область - 18-е место, балл 63,1

Новгородская область - 24-е место, балл 60

Смоленская область - 27-е место, балл 59

Псковская область - 36-е место, балл 56,1

Тверская область - 60-е место, балл 42,8