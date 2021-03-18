Коронавирус в Твери, последние новости на 18 марта 2021: девушку-антимасочницу избили в автобусе

Женщины-пассажирки вынудили девушку надеть маску. Фото: vk.com/kimry_inform
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 марта 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 912 случаев заражения COVID-19 (+113 за сутки).
Выздоровели 33 685 человек (+126 за последние сутки).
Изолировано 1535 больных (-6).
Умерли 692 человека (+1 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11481 заболевших (+40 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2503 (+9);
Вышневолоцкий городской округ – 1989 (+2);
Ржев – 1969 (+1);
Торжок – 1541 (+1);
Калининский район – 1497 (+7);
Кимры – 1458 (+6).
Графика: Яндекс
По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции В сделали 61 829 человек – это 92,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 марта, вакцинировались 1276 человек. В федеральный регистр внесена информация о 57 279 вакцинированных гражданах.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Две пожилые дамы набросились с кулаками на девушку без маски в автобусе. Ссора произошла утром 17 марта.
Подробности конфликта девушка-антимасочница рассказала в соцсетях, этот пост был опубликован в сообществе "Кимры inform" в соцсети.
Девушка после работы села в маршрутку, которая ехала из Дубны в Кимры. Вместо маски на лице у нее был шарф. Две женщины, по описанию лет 55-60, несколько раз сделали девушке замечание, которые она проигнорировала.
После словесной перепалки одна из дам ударила антимасочницу по лицу. В публикации размещены фотографии, как утверждает автор — на них со спины изображены женщины, устроившие скандал.
В итоге маска у девушки все же нашлась.
- Мне стало так противно, что я решила пересесть подальше и даже нашла и надела маску, чтобы не заразиться тупостью, - пишет автор поста.
Напомним, что в Тверской области с 12 октября 2020 года в связи с пандемией коронавируса действует обязательный масочный режим. Ношение масок, респираторов или иных средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.
Те, кто маски не носят, могут понести административную ответственность, в том числе штраф.
Графика: ПТО
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