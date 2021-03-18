Коронавирус в Твери, последние новости на 18 марта 2021: девушку-антимасочницу избили в автобусе

Женщины-пассажирки вынудили девушку надеть маску. Фото: vk.com/kimry_inform

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 18 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 912 случаев заражения COVID-19 (+113 за сутки).

Выздоровели 33 685 человек (+126 за последние сутки).

Изолировано 1535 больных (-6).

Умерли 692 человека (+1 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11481 заболевших (+40 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2503 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1989 (+2);

Ржев – 1969 (+1);

Торжок – 1541 (+1);

Калининский район – 1497 (+7);

Кимры – 1458 (+6).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции В сделали 61 829 человек – это 92,6% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 16 марта, вакцинировались 1276 человек. В федеральный регистр внесена информация о 57 279 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Две пожилые дамы набросились с кулаками на девушку без маски в автобусе. Ссора произошла утром 17 марта.

Подробности конфликта девушка-антимасочница рассказала в соцсетях, этот пост был опубликован в сообществе "Кимры inform" в соцсети.

Девушка после работы села в маршрутку, которая ехала из Дубны в Кимры. Вместо маски на лице у нее был шарф. Две женщины, по описанию лет 55-60, несколько раз сделали девушке замечание, которые она проигнорировала.

После словесной перепалки одна из дам ударила антимасочницу по лицу. В публикации размещены фотографии, как утверждает автор — на них со спины изображены женщины, устроившие скандал.

В итоге маска у девушки все же нашлась.

- Мне стало так противно, что я решила пересесть подальше и даже нашла и надела маску, чтобы не заразиться тупостью, - пишет автор поста.

Напомним, что в Тверской области с 12 октября 2020 года в связи с пандемией коронавируса действует обязательный масочный режим. Ношение масок, респираторов или иных средств индивидуальной защиты органов дыхания обязательно в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.

Те, кто маски не носят, могут понести административную ответственность, в том числе штраф.

Графика: ПТО

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