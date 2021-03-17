«Эта женщина может быть в курсе трагедии»: Видео, которое поможет найти убийцу новорожденного мальчика в Твери, опубликовали следователи

Вот эта женщина, попавшая в объектив камеры слежения. Фото: кадр с видео СУ СК РФ по Тверской области

В ноябре 2020 года в Твери в Волге нашли тело новорожденного мальчика в метре от берега.

Судмедэкспертиза показала, что смерть малыша наступила в результате утопления. Было возбуждено уголовное дело по ст.106 УК РФ (убийство матерью новорождённого). Однако, преступление до сих пор остаётся нераскрытым.

Следователи Заволжского межрайонного следственного отдела Твери СК СК РФ по Тверской области 17 марта опубликовали видео, которое может помочь в раскрытии убийства малыша.

— В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий следствием получена видеозапись с жилого дома, расположенного рядом с местом трагедии. На видеозаписи имеется женщина, которая предположительно может быть осведомлена о произошедших событиях, — поясняют в следственном управлении СУ СК России по Тверской области.

Если вы опознали женщину на видео, либо стали очевидцем преступления, а также, если владеете другой значимой для следствия информацией, звоните по телефонам: 8-919-054-60-01 или 02, или обращайтесь в Заволжский межрайонный следственный отдел Твери по адресу: ул. Горького, д. 33.