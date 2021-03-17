Погода на 17 марта 2021 в Твери: легкий морозец и дождь

Погода на 17 марта в Твери, что обещают синоптики.

Согласно прогнозу синоптиков, 17 марта в Твери будет прохладным и пасмурным. Об этом сообщает Тверской гидрометцентр.

В дневные часы ожидается дождь. Температура воздуха в первой половине дня составит -1 до 4 градусов. Ночью сохранится минусовая температура. Ветер восточный со скоростью 3-8 м/с.

Атмосферное давление – 745 мм рт ст. Влажность воздуха составит 85 %.

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