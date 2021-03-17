Коронавирус в Твери, последние новости на 17 марта 2021: 69 миллионов рублей на доплаты медикам скорой помощи

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 17 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 799 случаев заражения COVID-19 (+115 за сутки).

Выздоровели 33 559 человек (+124 за последние сутки).

Изолировано 1549 больных (-11).

Умерли 691 человек (+2 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На вчерашний день в столице Верхневолжья выявлено 11441 заболевших (+55 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2494 (+11);

Вышневолоцкий городской округ – 1987 (+1);

Ржев – 1968 (+3);

Торжок – 1540 (0);

Калининский район – 1490 (+1);

Кимры – 1452 (0).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции прививку сделали 60 553 человека – это 90,7% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, вакцинировались 1004 человека. В федеральный регистр внесена информация о 56 130 вакцинированных гражданах..

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

На повышение заработной платы сотрудников выездных бригад скорой помощи Тверской области направят 69 млн рублей.

Деньги пойдут на доплаты 49 врачам и 205 специалистам среднего медперсонала.

Вопрос рассмотрен на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел губернатор Игорь Руденя.

Также планируется направить средства на расширение штата сотрудников Единого диспетчерского центра, который в текущем году объединит все станции службы скорой медицинской помощи в муниципальных образованиях области.

Графика: ПТО

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