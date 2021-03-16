Коронавирус в Твери, последние новости на 16 марта 2021: Фейковые листовки о COVID-19 и вакцинации

Вот такие агитки. Графика: Минздрав Тверской области
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 16 марта 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 35684 случаев заражения COVID-19 (+118 за сутки).
Выздоровели 33435 человек (+125 за последние сутки).
Изолировано 1560 больных (-11).
Умерли 689 человек (+4 за сутки).
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 марта в столице Верхневолжья выявлено 11386 заболевших (+48 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2483 (+7);
Вышневолоцкий городской округ – 1986 (+6);
Ржев – 1965 (+9);
Торжок – 1540 (+1);
Калининский район – 1489 (+5);
Кимры – 1452 (+1).
По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 59549 жителей. За вчерашний день прививку сделали 197 человек. В федеральный регистр внесена информация о 54635 вакцинированных гражданах.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
Графика: Яндекс
Фейковые листовки о COVID-19 и вакцинации распространяются неизвестными в Тверской области. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Тверской области.
По данным Минздрава, на территории региона, в том числе в Твери, стали распространяться фейковые листовки о вакцинации от коронавирусной инфекции. Агитки в красках описывают ужасы вакцинации.
«В частности, в листовках сообщается, что вакцинация может якобы спровоцировать бесплодие у нерожавших женщин, а также сократить жизнь родителям. Министерство здравоохранения Тверской области со всей ответственностью заявляет – эта информация не соответствует действительности! Вакцинация от коронавируса не несет угрозы жизни, в то время как сама коронавирусная инфекция является смертельно опасным заболеванием», - так комментируют ситуацию специалисты регионального Минздрава.
Графика: ПТО
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