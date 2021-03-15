Тверская область опередила всех своих соседей по общему количеству преступлений за год, кроме Подмосковья

Тверской регион оказался на 30 месте среди 85 субъектов РФ с 21 721 зафиксированным нарушением закона. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Генпрокуратура РФ составила детальный рейтинг показателей преступности в стране по всем субъектам России за 2020 год. Документ находится в свободном доступе на портале правовой статистики. Пока в тестовом режиме. Сделан рейтинг очень удобно и наглядно.

Мы решили сравнить, криминальные статистические данные Тверской области с цифрами граничащих с нами регионов ну и в среднем по России.

Преступность

По общему количеству зарегистрированных в прошлом году преступлений и месту в криминальном рейтинге Верхневолжье обошло всех своих соседей, кроме, конечно Московской области.

Тверской регион (численность населения - свыше 1 млн 246 тыс. 700 жителей) оказался на 30 месте среди 85 субъектов РФ с 21 721 зафиксированным нарушением закона.

Для сравнения - у безусловного лидера рейтинга Москвы (численность населения свыше 12 млн. 600 тыс. человек) – 146 559.

Московская область (свыше 7 млн 700 тыс жителей) на втором месте - 73 941.

При этом отметим, что при грубом пересчете оказалось, что на одного жителя столицы приходится 86,2 преступлений, а на одного жителя Тверской области - 57,4.

Наш северо-восточный сосед Вологодская область (1 млн 151 тыс. 700 человек) - на 39 месте с 17 314 преступлениями.

Ярославская область (свыше 1 млн 265 тыс. 600 жителей) на 42 месте с показателем - 16 088.

Смоленская область (более 934 тыс. 800 человек) - на 45 месте с 14 767 правонарушениями.

Новгородская область (свыше 596 тыс. 200 жителей) - на 61-м с 11 318.

Псковская область (больше 626 тыс. 100 жителей) - на 65-м с 9 031.

Преступники

В тверском регионе выявлено 7 783 преступников. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По количеству преступников, Московская область заняла первое место - 39 505.

Здесь нас обогнала Вологодская область. У нее 36 место и 8136 преступников.

Тверская область на 40 месте из 85 регионов России с 7 783 нарушителями закона.

Смоленская область с 6 371 преступником - на 50 месте.

Ярославская область с 6 238 пошедшими на криминал гражданами - на 51-м.

Псковская с 4309 - на 64-м.

Новгородская с 4150 - на 67-м.

Особо тяжкие

Здесь у нас самая благоприятная картина среди всех соседей.

Московская область - 3 место, 5 058 преступлений.

Псковская область - 27 место, 1 227 преступлений.

Новгородская область - 36 место, 852.

Смоленская область - 47 место, 729.

Ярославская область - 48 место, 755.

Вологодская область - 57 место, 597.

Тверская область - 60 место, 576.

Тяжкие

Московская область - 3 место, 1 563 инцидента.

Тверская область - 29 место, 5 063 преступления.

Смоленская область - 39 место, 3 627.

Ярославская область - 43 место, 3 416 .

Вологодская область - 44 место. 3 258.

Новгородская область - 53 место, 2 719.

Псковская область - 64 место, 2 021.

Средней тяжести

Московская область - 4 место, 21 371 преступление.

Тверская область - 26 место, 7 682.

Ярославская область — 39 место, 5 142.

Вологодская область — 40 место, 4 998.

Смоленская область - 45 место, 4 397.

Новгородская область - 52 место, 3 705.

Псковская область - 73 место, 1 816.

По преступлениям небольшой тяжести картина примерно такая же.

Экономические преступления

По хищениям и различным махинациям мы оказались середняками. Есть, куда стремится.

Московская область - 2 место, 3 761 преступление (2 014 правонарушителей).

Вологодская область - 36 место, 797 эпизодов (379 граждан отличились)

Ярославская область - 42 место, 712 (321).

Тверская область - 43 место, 703 случая (289 человек).

Смоленская область - 45 место, 687 (219).

Псковская область - 63 место, 450 (185).

Новгородская область - 69 место, 370 (150).

Показатели по экономическим преступлениям в регионе - средние. Фото: Олег ЗОЛОТО

Наркоторговля

Московская область - 2 место, 13 077 преступлений.

Псковская область - 37 место, 1 403.

Смоленская область - 48 место, 1 252.

Новгородская область - 49 место, 1 245.

Тверская область - 55 место, 1 072.

Ярославская область - 60 место, 935.

Вологодская область - 65 место, 843.

Терроризм

Здесь и далее некоторые значения сдвоенные, так как показатели схожие и распределяются на несколько регионов.

Московская область - 9 место, 33 преступления (13 фигурантов).

Псковская область - 59-62 место, четыре эпизода (задержано два человека).

Смоленская область - 69-73 место, два случая (один задержанный)

Новгородская область - 49-54 место, шесть преступлений (что удивительно - ноль арестованных).

Тверская область - 21-24 место, 19 эпизодов (восемь преступников арестовано).

Ярославская область - 45-48 место, 7 преступлений (два фигуранта).

Вологодская область - 63-68 место, три случая (1 фигурант).

Экстремизм

Московская область - 13 место, 15 преступлений (как и в остальных случаях столько же фигурантов).

Смоленская область - 21-24 место, 10 случаев.

Псковская, Ярославская и Тверская области - 51-62 места, по три эпизода.

Новгородская и Вологодская области - 62-69 места, по два.

«Глухари» - нераскрытые преступления

Здесь у нас безусловный лидер Москва - 102 783 «глухаря».

Теперь о нас и соседях.

Московская область - 26 853 (8 место)

Тверская область - 12 715 (25)

Ярославская область - 8 202 (37)

Вологодская область - 7 346 (41)

Смоленская область - 7 169 (43)

Новгородская область - 5 970 (49)

Псковская область - 3 237 (69)

А В ЭТО ВРЕМЯ

11 марта от должности на время служебной проверки был отстранен руководитель следственного управления СК РФ по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов.

Причиной стало серьезные недостатки в организации работы следственного управления в 2020 году. На это указали на коллегии Следственного комитета РФ.

В частности, в следственном управлении по Тверской области отмечается сокращение количества уголовных дел, направленных в суд для рассмотрения по существу, затяжка со сроками расследований, а также небольшое число расследованных дел коррупционной направленности.