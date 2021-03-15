Глава Роспотребнадзора Тверской области рассказал, куда делись жалобные книги, для чего маркируют обувь и как отказаться от пластиковой упаковки

Арнольд Выскубов считает: чтобы не быть обманутым, свои права необходимо знать. Фото: пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Тверской области.

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потребителей. В честь этой даты о важных моментах и нововведениях в сфере защиты прав потребителей «КП»-Тверь» поговорила с руководителем Управления Роспотребнадзора по Тверской области Арнольдом Выскубовым.

Проблемная интернет-торговля

Пандемический год внёс коррективы в жизнь потребителей. По словам Арнольда Выскубова, за прошлый год в три раза увеличилось число обращений к специалистам Роспотребнадзора по вопросам покупок через интернет.

- Наиболее частые жалобы, с которыми к нам обращались, - на несоответствие внешнего вида товара, его функций и комплектности информации, представленной на интернет-площадке, - рассказывает Арнольд Выскубов. - Были жалобы на то, что не возвращались деньги после отказа от товара, что оплаченный товар вообще не был доставлен - вплоть до мошеннических действий. Такую информацию мы отправляли в органы внутренних дел.

Ещё одна проблема - дистанционные покупки у других граждан (не юридических лиц, не ИП и не самозанятых предпринимателей). Такая сделка не попадает в сферу деятельности органов Роспотребнадзора, ведь продавец в этом случае не является хозяйствующим субъектом. Здесь помочь обманутому покупателю могут только органы внутренних дел и суд.

Чтобы избежать проблем

Важно помнить: покупая в интернете, потребитель имеет те же права, что и при покупках в обычных магазинах. Но, дабы не быть обманутым, нужно соблюдать несложные правила покупок в интернете.

Покупая в интернете, потребитель имеет те же права, что и при покупках в обычных магазинах. Но нарваться на мошенничество здесь проще. Фото: Анастасия Осипова

- На сайте, где вы делаете покупку, должна быть полная информация о продавце: его адрес, адрес для связи по электронной почте, банковские реквизиты. Почитайте отзывы как о товаре, который вы планируете купить, так и о сайте, - советует Арнольд Выскубов. - Посмотрите историю продавца. В интернете многие серьёзные агрегаторы представляют рейтинги продавцов. Оплату лучше осуществлять через банковский счёт, а не переводом на карту физического лица: это может осложнить возврат денег. Помните также, что во время получения товара вы имеете право проверить его внешний вид, комплектность, исправность. Особенно это касается техники. Если что-то не устраивает, вы имеете право на возврат. И ещё: сравните цены на аналогичные товары. Если какой-то продавец предлагает несоизмеримо низкие цены, это должно насторожить, и лучше от покупки воздержаться.

Дайте жалобную книгу!

С 2021 года продавец не обязан иметь жалобную книгу. «Книга отзывов и предложений», так она на самом деле называлась, - давно устаревший атавизм.

- Представьте: книга лежит в сетевом магазине в Твери, а юридическое лицо зарегистрировано в Краснодаре. Там же находится и руководитель компании, который должен эту книгу прочитать и сделать подчинённым внушение, - объясняет Арнольд Выскубов. - Понятно, что это неосуществимо.

Поэтому всем пора учиться отстаивать свои права современными методами. Вместо жалобной книги отправляйте претензию руководителю предприятия на его юридический или электронный адрес. Кстати, претензии, отправленные по адресу электронной почты, имеют такую же юридическую силу. Если же эти действия не возымели результата, нужно обращаться в Роспотребнадзор.

Что делать, если нарушены права

Уже третий год органы Роспотребнадзора не осуществляют плановые проверки. Специалисты проверяют продавцов только по обращениям граждан.

- Сначала потребитель должен обратиться к продавцу. В том случае, если его претензию не удовлетворили, можно инициировать контрольно-надзорные мероприятия, - говорит глава областного Роспотребнадзора. - Но есть важный момент. Обязать продавца вернуть покупателю деньги, если таковое требование им не выполняется, Роспотребнадзор не может. По законодательству сделать это может только суд.

Однако специалисты Роспотребнадзора помогут консультативно: объяснят, как обратиться в суд, помогут составить исковое заявление. Управление Роспотребнадзора также может предоставить суду своё заключение по делу, с которым обратился потребитель. За прошлый год в Тверской области в суд было подано 100 таких заключений. И в 99 случаях суд принял позицию Роспотребнадзора.

Непорядочный продавец? Ликвидировать!

Хозяйствующий субъект, который отказывается добровольно урегулировать споры, могут даже ликвидировать. Роспотребнадзор вправе обратиться в суд с иском о прекращении деятельности такой компании. Прецеденты в Тверской области уже были.

- По нашему иску было ликвидировано ООО «Вега», - рассказывает Арнольд Выскубов. - Компания занималась интернет-торговлей и подменяла заказанный товар на аналогичный, но более дешёвый. Были возбуждены уголовные дела, а юридическое лицо ликвидировано.

Обязательная маркировка

В России уже несколько лет действуют проекты по маркировке разной продукции. Удачно «обкатана», например, система маркировки меховых изделий.

- Список товаров, подлежащих обязательной маркировке, расширяется. Сейчас маркируют не только табачную продукцию или меха, но и лекарства, парфюмерию, фототовары, шины и покрышки, одежду из кожи, обувь, пальто, постельное и столовое бельё, полотенца, женские и детские блузы и блузоны из трикотажа, - уточняет Арнольд Выскубов. - В три этапа в этом году вводится маркировка молочной продукции.

Выбирать обувь теперь проще: о паре новых ботинок можно узнать всё, отсканировав маркировку. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что такое маркировка? Это уникальный QR-код, который наносится на товар производителями. Его можно найти на упаковке или этикетке товара.

- Чтобы считать маркировку и узнать всё о товаре, нужно установить на телефон приложение «Честный знак». По маркировочному коду можно будет отследить движение конкретного товара от производителя к потребителю, проверить легальность товара, узнать, из чего он сделан. Маркировка даст возможность защитить себя от некачественной и небезопасной продукции, - объясняет Арнольд Выскубов.

Отказ от пластиковой упаковки

Всемирный день защиты прав потребителей в 2021 году проходит под девизом: «Решить проблему пластикового загрязнения планеты».

- Это неспроста. Ведь потребитель имеет право, в том числе, и на здоровье окружающей среды, - объясняет глава Роспотребнадзора Тверской области.

Потребитель вправе выбирать, какой товар и в какой упаковке ему купить, учитывая пагубное влияние пластика на планету. В наших продуктовых магазинах очень любят расфасовывать весовой товар по пластиковым поддонам. К сожалению, попросить продавца пересыпать уже расфасованный товар в вашу экологичную тару, принесённую с собой, покупатель не вправе.

- Пока такой возможности нет. Перефасовка из одной тары в другую угрожает загрязнением товара, - объясняет Арнольд Выскубов. - Но право выбора остаётся: если это весовой товар, вы можете обратиться к продавцу с просьбой отвесить вам его отдельно. Потребитель тоже влияет на процесс уменьшения использования пластика. Но одномоментно изменить всю систему, к сожалению, нельзя.

Информация о некачественных товарах

ГИР ЗПП - это государственный информационный ресурс в сфере защиты прав потребителей. Он содержит огромное количество полезной для потребителя информации. В частности, обо всех случаях выявления некачественной продукции.

Ресурс содержит информацию о некачественном товаре, его производителе, причине, по которой товар отнесён к некачественным. Особенно рекомендует Арнольд Выскубов интересоваться на данном ресурсе информацией о пищевой продукции. В ГИР ЗПП также можно узнать обо всех своих правах и способах их защитить.

Кроме того, региональным управлением Роспотребнадзора постоянно проводятся тематические горячие линии, нацеленные на информирование потребителей. В постоянном режиме работает консультационный центр: (4822) 32-35-98, 32-00-02.