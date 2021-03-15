В Тверской области увеличен возраст родителей, которым полагается компенсация по ипотеке

Сообщаем подробности, кому и сколько теперь полагается компенсация по ипотеке При рождении детей в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Правительством Тверской области утвержден новый порядок предоставления выплат при рождении или усыновлении детей семьям, приобретающим жилье в ипотеку.

Суммы выплат озвучили в правительстве Тверской области:

От 200 тыс. рублей до 500 тыс. рублей смогут получить родители, возраст которых не превышает 35 лет, а возраст многодетных – 40 лет.

Ранее воспользоваться данной мерой поддержки могли семьи, в которых возраст одного из супругов не превышал 25 лет.

Если подробнее, то единовременная выплата до 200 тысяч рублей на частичное погашение ипотечного кредита предоставляется семьям Верхневолжья, где в период действия ипотечного договора родился или был усыновлен ребенок. При рождении второго ребенка родители смогут получить на погашение ипотеки до 300 тысяч, а при рождении третьего малыша – до 500 тысяч рублей.

Жилье по ипотеке должно быть приобретено заявителем на территории Тверской области после 1 января 2020 года. Ребёнок в семье должен родиться в период действия ипотечного договора, то есть после 1 января 2020 года. Ребенка необходимо зарегистрировать в органах ЗАГС Тверской области. При определении суммы выплаты не учитываются дети, рожденные до заключения ипотечного договора.

Заявители, претендующие на выплаты (до 35 лет и до 40 лет для многодетных), в обязательном порядке должны работать или являться плательщиками налога на профессиональный доход. В многодетной семье может быть трудоустроен один из родителей.

Полный список необходимых документов размещён на сайте Министерства демографической и семейной политики Тверской области.

Подать документы можно через любой филиал МФЦ или посредством почтовой связи в адрес ГКУ «Центр выплат «Тверская семья» (Тверь, набережная реки Лазури, д. 20, кабинет 110).

Дополнительную информацию уточняйте по телефону 8-800-201-22- 62.