Военнослужащая из Тверской области стала самой красивой в армии России

Военнослужащая Елена Толстова из Тверской области стала победительницей в конкурсе «Мисс – «Красная звезда» – 2020». Фото: Кристина Калашникова.

Кареглазая, стройная, женственная даже в военной форме, гвардии рядовой Елена Толстова в сентябре этого года отправила свою фотографию и рассказ о себе, чтобы побороться за звание самой красивой девушки по версии газеты «Красная звезда». В середине декабря она уверенно держалась в числе лидеров. 15 марта подвели итоги конкурса, и рядовая из Бологовского района Тверской области взошла на первую ступень пьедестала красавиц в погонах.

За нее отдали голоса 13 520 человек.

Кто же она? Елена Толстова уже седьмой год служит во втором полку 7-й гвардейской ракетной Режицкой Краснознаменной дивизии, которая базируется в ЗАТО «Озерный» в Тверской области. Елена замечательная жена и любящая мама, воспитывает дочку. По фотографиям видно, что она умеет радоваться жизни и ценит домашний уют. К участию в конкурсе ее подтолкнул прошлогодний успех военнослужащей-победительницы, которая также представляла Ракетные войска.

Чтобы поддерживать себя в хорошей физической форме (хотя форма военная и так ее очень красит), Елена занимается спортом. И даже имеет первый разряд по легкой атлетике. Девушка метко стреляет из различного оружия и неизменно показывает высокие результаты в специальной подготовке.

Елена Толстова прекрасна и в военной форме, и без. Фото: ВК/Елена Толстова.

С начала конкурса еженедельно комиссия по мере того, как «воительницы» присылали фотографии, отбирала один из снимков, чтобы опубликовать в газете «Красная звезда». В конце каждого месяца фотографии четырех участниц появлялись на сайте. И вот среди 12 финалисток из различных родов войск и субъектов страны глаз голосующих зацепился за фото Елены.

9 декабря прекрасная жительница Тверского региона была на втором месте, но благодаря поддержке голосующих (в том числе и жителей ЗАТО «Озерный») разрыв в 300 голосов удалось сократить. В итоге тверичанка стала лучшей из лучших, оторвавшись от обладательницы второго места почти на две тысячи голосов!

Таким образом, «ракетчицы» вновь самые красивые в Вооруженных силах страны!

Интересно, что в номинации «Фотомастерство» взяла первый приз фотограф Кристина Калашникова, которая фотографировала Елену Толстову, тоже из ЗАТО «Озерный». В ближайшее время победительницы получат грамоты и ценные подарки.