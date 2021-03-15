Коронавирус в Твери, последние новости на 15 марта 2021: пропажа девочки, "хоккейный" самолет и Масленица с огоньком

В некоторых городах Верхневолжья, несмотря на коронавирус, от традиции сжигать чучело не отступили. Фото: youtube.com/ volochek. life/скриншот

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 15 марта 2021 года: пропажа девочки, "хоккейный" самолет и Масленица с огоньком

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35566 случаев заражения COVID-19 (+119 за сутки).

Выздоровели 33310 человек (+130 за последние сутки).

Изолировано 1571 больных (-14).

Умерли 685 человек (+3 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 15 марта в столице Верхневолжья выявлено 11338 заболевших (+36 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2476 (+7);

Вышневолоцкий городской округ – 1980 (+5);

Ржев – 1956 (+9);

Торжок – 1539 (+2);

Калининский район – 1483 (+1);

Кимры – 1451 (+5).

По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 59352 жителей. За вчерашний день прививку сделали 381 человек. В федеральный регистр внесена информация о 54480 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

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14 марта утром следственное управление СК РФ по Тверской области сообщило, что в Андреаполе ведутся поиски пропавшей 10-летней девочки. Она ушла кататься на горке 13 марта ближе к вечеру и не вернулась домой. На месте были обнаружены следы, ведущие к промоине в реке...

Мы связались вечером с пресс-службой тверского УМВД, но там ответили, что девочку не нашли.

Также вчера появилось новость о видео, на котором запечатлен превращенный в ледовую площадку борт самолета "Руслан" и некие хоккеисты. Причем, якобы, такую странную штуку с самолетом провернули в Твери на военном аэродроме Мигалово.

На 14 марта в этом году выпала и Масленица. В Твери ее встретили и проводили скромно, в горсаду даже обошлось без сжигания чучел во избежание столпотворения во время пандемии.

Однако в некоторых районах и городах Верхневолжья, таких, например, как Вышний Волочек, Ржев и Торжок, от традиции не отступили и при массовом стечении людей весело жгли чучела. О противоковидных мерах предосторожности на время было забыто.