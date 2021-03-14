Досуг в Твери с 14 по 17 марта: Масленица, музыка, театр и живопись

Представляем перечень интересных событий в сфере культурного отдыха на ближайшие дни. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

ПРАЗДНИК

Вот же, блин

Сегодня в Твери кульминация масленичной недели. Правда, широких гуляний в горсаду не предвидится - там не будет ни сожжения чучела, ни традиционных забав, таких, например, как залезание на столб.

Однако там все-таки будет организован небольшой концерт от местных самодеятельных коллективов, а также некая интерактивной программа для взрослых и детей. Обещают и угощения блинами.

Начало в 12:00.

Широко масленицу собираются отметить в Торжке. Там тоже все начнется в 12:00, но идти будет почти весь день.

На территории Новоторжского кремля пройдет традиционный фестиваль "Блин с припеком". там и чучело Масленицы сожгут и много забав организуют. Входной билет: взрослые – 100 рублей, льготный – 50, дети до 7 лет – бесплатно.

В этот раз чучело в тверском горсаду жечь не будут, да и гуляний широких не предвидится. Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

КОНЦЕРТЫ

От органа до волынки, от классики до рока

14 марта в 12:00 в тверской филармонии начнется концерт для всей семьи «Увлекательное путешествие народной песенки».

На сцену выйдут и сыграют музыканты государственного академического ансамбля русских народных инструментов «Россия» имени Людмилы Зыкиной (дирижер – Дмитрий Дмитриенко). За вокал в этот день отвечает квартет «Девчата».

Слушателей обещают познакомить с игровыми и обрядовыми фольклорными песнями разных областей России.

Билеты еще есть в продаже.

Цена: 500 рублей.

В этот же день, 14 марта, в 17:00 публике представят концертную программу к 120-летию со дня рождения великой народной певицы Лидии Руслановой и к 160-летию со дня рождения организатора первого в России оркестра русских народных инструментов Василия Андреева.

Песни из репертуара Лидии Руслановой исполнит лауреат международных конкурсов Ксения Позднева под аккомпанемент ансамбля «Россия» имени Людмилы Зыкиной.

Цена билета: 500 рублей.

17 марта в 18.30 в стенах филармонии весело и громко отпразднуют День Святого Патрика. За музыку, драйв и атмосферу зеленого острова отвечает Оркестр волынщиков Москвы (худрук – Артемий Воробьев).

Классные дядьки в килтах обещают в этот вечер и строгую классику, и озорной фольклор, и взрывной рок, и даже кое-что из попсы.

Цена билета: от 800 до 1000 рублей.

Тверская филармония также напоминает о том, что с 21 марта на ее сцене стартует XXVIII Международный фестиваль музыки И.С. Баха. Билеты уже есть в продаже. Цена: от 200 до 600 рублей на разные концерты.

Не забывайте маски, коронавирус не дремлет.

В Тверской филармонии зажгут мужики в килтах. Фото: Тверская филармония.

СПЕКТАКЛЬ

Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?

Так называется маленькая пронзительная повесть шведского писателя Ульфа Старка о жизни и памяти, детстве и старости . В ТЮЗе по ней представлен одноименный спектакль.

Старк отстаивал право детской книги быть сложной, не только развлекать, но и говорить всерьез.

Главный режиссёр театра Иван Пачин попытается донести это до зрителей. Он - постановщик и исполнитель единственной роли в этом спектакле.

Сегодня, 14 марта, спектакль будет представлен на экспериментальной площадке в 15:00 и 18:00.

Цена билета: 500 рублей.

Вход — в масках, количество мест ограничено.

Главреж Иван Пачин представил моноспектакль «Умеешь ли ты свистеть, Йоханна?» по Ульфу Старку. Фото: Степан КАМЕНЕВ

ВЫСТАВКА

«Продолжение»

Так называется областная выставка художников разных поколений и мировосприятий, которая открыта в Тверском городском музейно-выставочном центре.

Организаторы так описывают ее:

«Это своего рода творческий диспут, в который вовлечены живопись, графика, скульптура, декоративное искусство, храмовое. Каждое произведение отражает систему ценностей своего создателя, его мысли, стремления, чувства. Не случайно на вопросы о творчестве художник зачастую отвечает: «Я все сказал своими работами».

На выставке «Продолжение» представлены произведения, созданные в период с 2018 года по 2021-й профессиональными художниками, проживающимив Твери и области. Тематика не имеет ограничений. Многие работы зритель увидит впервые.

Цена билетов: от 60 до 120 рублей, детям до семи лет - бесплатно.