Коронавирус в Твери, последние новости на 14 марта 2021: сжигать чучело на Масленицу будут в Торжке, а в Твери угостят блинами

Масленичная неделя заканчивается: попросите прощения у близких и оставьте обиды в прошлом
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 марта 2021 года.
Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 447 случаев заражения COVID-19 (+121 за сутки).
Выздоровели 33 180 человек (+134 за последние сутки).
Изолировано 1585 больных (-19).
Умерли 682 человек (+6 за сутки).
Графика: Яндекс
Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 14 марта в Твери выявлено 1102 заболевших (+27 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2469 (+6);
Вышневолоцкий городской округ – 1975 (+3);
Ржев – 1947 (+7);
Торжок – 1537 (+5);
Кимры – 1446 (+1);
Калининский район – 1482 (+7).
По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 58971 человек – это 88,3% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день прививку сделали 1166 человек. В федеральный регистр внесена информация о 54 221 вакцинированных гражданах.
Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.
14 марта жители Тверской области отметят Прощеное воскресенье. В этот день заканчивается масленичная неделя, которая началась 8 марта. Следует попросить друг у друга прощения за возможные обиды, которые причинили за год, а затем отправиться на веселые гуляния, чтобы достойно проводить зиму и встретить весну.
В этом году Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке (ул. Старицкая, 1) приглашает гостей на масленичные гуляния в Новоторжском кремле.
Посетителей встретят Блинный Дед и Сударыня Масленица. Не обойдется без масленичных обрядов и забав, веселых игр для детей, взятия снежного городка и самого большого масленичного хоровода.
Кульминацией праздника станет сожжение чучела. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Начало в 12:00.
Напомним, что в Твери в этом году решили не сжигать чучело на Масленицу, не водить хороводов и не лазить по столбу из-за пандемии.
Праздник в городском саду ограничится концертом и интерактивной программой для взрослых и детей. Желающие смогут угоститься блинами и погулять в горсаду. Начало в 12:00.
Графика: ПТО
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