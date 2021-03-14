Коронавирус в Твери, последние новости на 14 марта 2021: сжигать чучело на Масленицу будут в Торжке, а в Твери угостят блинами

Масленичная неделя заканчивается: попросите прощения у близких и оставьте обиды в прошлом Фото: Ирина ТАРАСОВА

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 14 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 447 случаев заражения COVID-19 (+121 за сутки).

Выздоровели 33 180 человек (+134 за последние сутки).

Изолировано 1585 больных (-19).

Умерли 682 человек (+6 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 14 марта в Твери выявлено 1102 заболевших (+27 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2469 (+6);

Вышневолоцкий городской округ – 1975 (+3);

Ржев – 1947 (+7);

Торжок – 1537 (+5);

Кимры – 1446 (+1);

Калининский район – 1482 (+7).

По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 58971 человек – это 88,3% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день прививку сделали 1166 человек. В федеральный регистр внесена информация о 54 221 вакцинированных гражданах.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

14 марта жители Тверской области отметят Прощеное воскресенье. В этот день заканчивается масленичная неделя, которая началась 8 марта. Следует попросить друг у друга прощения за возможные обиды, которые причинили за год, а затем отправиться на веселые гуляния, чтобы достойно проводить зиму и встретить весну.

В этом году Всероссийский историко-этнографический музей в Торжке (ул. Старицкая, 1) приглашает гостей на масленичные гуляния в Новоторжском кремле.

Посетителей встретят Блинный Дед и Сударыня Масленица. Не обойдется без масленичных обрядов и забав, веселых игр для детей, взятия снежного городка и самого большого масленичного хоровода.

Кульминацией праздника станет сожжение чучела. Дети до 7 лет проходят бесплатно. Начало в 12:00.

Напомним, что в Твери в этом году решили не сжигать чучело на Масленицу, не водить хороводов и не лазить по столбу из-за пандемии.

Праздник в городском саду ограничится концертом и интерактивной программой для взрослых и детей. Желающие смогут угоститься блинами и погулять в горсаду. Начало в 12:00.

Графика: ПТО

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