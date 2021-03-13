Коронавирус в Твери, последние новости на 13 марта 2021: вандалы уничтожили Аллею Славы и смерть врача

Вандалы уничтожили более 60 молодых сосен, высаженных к 75-летию Победы. 11 марта 2021 года не стало выдающегося врача Вячеслава Ефремовича Евсеева. Фото: vk.com/podslyshano_zvd (скрин видео); МинздравТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 13 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 326 случаев заражения COVID-19 (+123 за сутки).

Выздоровели 33 046 человек (+141 за последние сутки).

Изолировано 1604 больных (-22).

Умерли 676 человек (+4 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 13 марта в Твери выявлено 11275 заболевших (+32 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2463 (+13);

Вышневолоцкий городской округ – 1972 (+10);

Ржев – 1940 (+7);

Торжок – 1532 (+2);

Кимры – 1445 (+4);

Калининский район – 1475 (+9).

По данным оперштаба, в Тверской области от коронавирусной инфекции вакцинированы 57 805 человек – это 86,5% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день прививку сделали 1303 человека. В федеральный регистр внесена информация о 53 313 вакцинированных гражданах. в Тверской области прививку сделал сделал 29 331 гражданин старше 60 лет.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Вопиющий инцидент произошел в парке 50-летия Победы в поселке Новозавидовский Конаковского района Тверской области. Неизвестные вандалы уничтожили саженцы молодых сосен, высаженных к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Деревья посадили местные жители в рамках международной акции "Сад Памяти" - Сад Победы" в канун 9 мая.

Как сообщает паблик "Подслушано Новозавидовский" в соцсети, всего было уничтожено около 60 деревьев.

- Фигуранты, которые учинили эту мерзость, сделали гадость всем гражданам России и опорочили память погибших воинов во время Великой Отечественной Войны. Просим прокуратуру Тверской области и Следственный Комитет Тверской области провести проверку по данным фактам. Выявить, кем было совершено это деяние, - написано в посте.

Вандалов уже ищет полиция. По данному факту проводится проверка.

11 марта стало известно о ещё одной смерти от коронавируса. Не стало заслуженного врача Российской Федерации Вячеслава Евсеева, который 40 лет жизни посвятил медицине в Твери. Ему было 68 лет. Об утрате сообщил Минздрав Тверской области.

В некрологе, в частности, говорится, что Вячеслав Ефремович врачебную деятельность посвятил лечению больных с онкологическими заболеваниями, являясь основоположником открытия одного из первых в России специализированного онкоурологического отделения на базе Тверского областного клинического онкологического диспансера.

- Он всегда был отзывчивым, чутким и неравнодушным к чужим проблемам. Всегда протягивал руку помощи нуждающимся в нем, поддерживал не только словом, но и делом. В период пандемии продолжал оказывать медицинскую помощь нуждающимся в ней людям, - вспоминают о нем коллеги и выражают соболезнование родным и близким.

Прощание с Вячеславом Евсеевым состоится 14 марта, в 10:00 утра, возле морга городской клинической больницы №6.

Графика: ПТО

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