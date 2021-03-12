Калининская АЭС подтвердила соответствие национальным и международным стандартам системы экологического менеджмента

Фото: пресс-служба Калининской АЭС

Данный аудит прошел на соответствие требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015. По итогам проверки было получено заключение о выдаче подтверждающих сертификатов.

Внешний аудит системы менеджмента атомной станции проводился с 9 по 11 марта 2021г. группой экспертов независимого органа по сертификации систем управления ООО «ДКС РУС» в присутствии наблюдателя со стороны АО «ВНИИАЭС».

По словам начальника отдела охраны окружающей среды Калининской АЭС Андрея Данилкина, на атомной станции система экологического менеджмента внедрена и последовательно улучшается с 2010 года. На данный момент в нее включено 44 подразделения станции. «Основные задачи СЭМ – повышение экологической эффективности деятельности предприятия и снижение воздействия на окружающую среду», - отметил А.Данилкин.

В ходе проверки эксперты провели анализ функционирования и эффективности СЭМ, проверили соблюдение законодательных требований, посетили 10 подразделений КАЭС, включенных в программу аудита, где провели серию опросов среди персонала. Оценивалось понимание работниками атомной станции своего места и места подразделения в реализации основных принципов политики в области промышленной безопасности и экологии.

Фото: пресс-служба Калининской АЭС

На итоговом совещании руководитель аудиторской группы Татьяна Рачкова прокомментировала материалы проведенного аудита, отметив, что персонал во время проверки продемонстрировал открытость и заинтересованность в объективных результатах, готовность к конструктивному диалогу. Также аудитор оценила вовлеченность руководства и приверженность работников целям и задачам СЭМ.

«Проверка не выявила несоответствий, действующая система экологического менеджмента Калининской АЭС отвечает критериям отечественного и международного стандартов. Органу по сертификации будет рекомендовано выдать сертификаты соответствия системы экологического менеджмента КАЭС требованиям национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 14001-2016 и международного стандарта ИСО 14001:2015», - сказала Т.Рачкова.