Жадность необъяснимая: В Тверской области люди ведрами таскали из озера мертвую рыбу

Местные жители в Кимрах не побрезговали мёртвой рыбой. Фото: ВКонтакте «Кимры inform»

Хотите дохлой рыбки? Нет... А не все такие брезгливые. В минувшие выходные массовый мор рыбы произошёл в озере Баласт в Кимрах, что в Тверской области. Так местные жители не растерялись, прорубили большую прорубь и выносили мёртвую рыбу вёдрами и пластиковыми цистернами.

«Мальков уже даже не возвращают в воду, оставляют умирать рядом на льду. Больно на это смотреть» - жалуются одни местные жители в соцсетях и кимрских пабликах.

«Вопрос только один, куда столько мелкой рыбы? Человеческая жадность необъяснима» - негодуют другие.

Третьи и вовсе полагают, что рыбу эту есть нельзя ибо, в озеро кто-то что-то слил:

- А не заметили, что в эту зиму лёд на Баласе очень странный, как каша, несмотря на мороз. Такое ощущение, что в озеро что-то сливают.

В настоящее время истинные причины мора рыбы выясняют в министерстве природных ресурсов и экологии Тверской области. В распространённом ведомством официальном комментарии, в частности говорится:

«По данному факту в настоящее время специалисты Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области и Московско-Окского территориального управления Росрыболовства проводят проверку. Из водоема в черте города Кимры будут взяты пробы воды для проведения исследований на определение химического состава воды и наличие в ней кислорода, что позволит установить, был ли в данном случае замор рыбы.

Кроме того, будет проведена работа по установлению лиц, которые в связи со сложившейся ситуацией осуществляли в данном водоеме незаконный лов рыбы».

Кроме того, в понедельник 15 марта 2021, пользователи соцсетей сообщили, что массовая гибель рыбы произошла на месте сброса дождевых и талых вод в Лазурь в Твери. Отчего здесь подохла рыба, теперь предстоит выяснить специалистам.