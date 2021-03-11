Год пандемии: Тверская область разделилась на масочников и антимасочников, а количество смертей исчисляется сотнями

Коронавирус унес очень много жизней... Фото: Артем КИЛЬКИН

11 марта 2020 года глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейсус объявил, что распространение коронавируса – это уже не просто эпидемия, а пандемия. То есть мировая напасть - «новая чума», что любопытно, как и старая, пришедшая из Азии. В Тверской области тогда еще не было заразившихся (по официальным данным), однако в воздухе уже повисло напряжение. Но мы, словно завязли во времени, как герои пьесы Сэмюэля Беккета «в ожидании Годо», то есть коронавируса. И он пришел… Хотя некоторые в него еще долго не верили, да и не верят сейчас.

«КП»-Тверь» решила вспомнить, как развивались события в нашем регионе, связанные с приходом ковидной заразы.

Начало и первые запреты

Первые два случая заражения коронавирусом в Верхневолжье официально зарегистрированы 17 марта 2020 года. В России на тот момент зафиксировали уже 114 случаев.

Правда, до этого, еще 4 марта в Твери обнаружили мужчину с подозрением на ковид, но позже выяснилось, что у него просто пневмания. А 15 марта, была новость о том, что коронавирусные больные - муж с прилетевшей из Италии женой - появились в Конаково. Это был первый коронавирусный фейк, который позже власти опровергли. Тогда же в тверских соцсетях выложили одну из первых фотографий врачей в противочумной защите. Фото снабдили подписью: «Работает Медспецназ скорой медицинской помощи Конаковской ЦРБ! Covid не пройдет!» Русские люди с присущим юмором встречали «новую чуму».

В итоге, за март количество заразившихся у нас выросло всего на одного человека.

Однако, часть граждан коронавирус напугал - в магазинах резко возрос спрос на туалетную бумагу, с полок сметали гречку и макароны - делали запасы.

Многие, впрочем, по-прежнему, говорили, что ковид - это выдумки.

Меж тем 17 марта губернатор Игорь Руденя установил в области режим повышенной готовности, и были введены первые ограничения. Под запрет попали спортивные, развлекательные и любые другие массовые мероприятия.

Гражданам настоятельно рекомендовалось соблюдать режим самоизоляции и не шляться лишний раз без повода по улицам и магазинам, а школам – перейти на дистанционное обучение.

С 17 же марта на дистанционную работу перешла и наша редакция, в этом режиме мы трудимся до сих пор.

С 28 марта по 5 апреля по всей стране объявили нерабочую неделю. В нашей области закрыли все магазины, кроме продуктовых, бакалейных и торгующих предметами первой необходимости. Также на время запретили работать баням, саунам, парикмахерским, массажным салонам, соляриям, гостиницам, домам отдыха, а также коммерческим клиникам и стоматологиям.

В аптеках начали активно скупать маски. В итоге они почти исчезли с прилавков, а в интернете их стали предлагать по 70 - 100 рублей за штуку, вместо двух – трёх рублей до этого.

Но 9 апреля губернатор Игорь Руденя сделал заявление:

- Маски в продаже появятся в ближайшее время. Но первым делом мы сейчас наладили производство и приобретение масок для медицинских работников, для работников правоохранительной системы, для МЧС, в том числе для людей, которые сегодня являются волонтёрами, и для работников социальных служб. Мы надеемся в течение недели завершить накопление необходимых ресурсов медицинских масок для специальных категорий людей, особенно для медработников, а после этого маски начнут поступать в аптеки Тверской области.

Губернатор добавил, что также обеспечиваются масками для своих сотрудников все предприятия в регионе, которым разрешено работать.

Через две недели маски были во всех аптеках, а цены на них снизились до 25 – 40 рублей.

4 апреля людям запретили посещать парки, скверы, детские и спортивные площадки, аттракционы. Студентов вузов и колледжей начали переводить на дистанционное обучение.

7 апреля региональная власть обнародовала список предприятий, которые могут работать в условиях режима самоизоляции. В перечень включили свыше 200 предприятий в 12 отраслях. «КП»-Тверь» повезло, мы были в этом списке.

Однако коронавирус уже было не остановить.

В апреле количество зараженных неуклонно росло. На 25 апреля было зарегистрировано уже 441 случая коронавируса в регионе. Были и первые выздоровевшие - 14 пациентов.

С 13 апреля в Тверской области начали закрывать въезды в города, в которых располагаются стратегически важные объекты: Удомельский городской округ, Конаково, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный».

А 26 апреля пришла новость о первой официально зафиксированной смерти от коронавируса в Верневолжье.

Всплеск

В мае кривая коронавирусной статистики продолжала незначительно, но расти. Масксимум заражений в день равнялся 52 случаям. Количество заразившихся превысило тысячу. Ясное дело, с большим отрывом «лидировала» Тверь. За ней шли Кимры, Конаково… Так, к примеру, в Кимрах, в связи с серьезным ростом заболеваемости 28 мая (363 случая COVID-19) ввели обязательный масочный режим.

В регионе меж тем власти наращивали количество коек для инфицированных. Их число приближали к 1500, и открывали новые ковидные госпитали при больницах.

Массовое празднование 9 мая и 75-летней годовщины Великой Победы было отложено.

Но рост числа заболевших продолжался.

На седьмой день первого летнего месяца было зафиксировано наибольшее на тот момент количество заболевших с начала пандемии в регионе - 93. Общее число заразившихся, по ежедневным данным оперативного штаба по борьбе с заразой, достигло 2055. Выздоровели к этому дню 1422 человека и 41 человек умер.

Логично, что 11 июня отменили фестиваль «Нашествие» под Конаково, который, кстати, с этого года в Тверской области вообще проводиться не будет.

Спад и послабления

И вот, долгожданные новости. С середины июня кривая коронавирусной статистики пошла на спад. А с 9 июля по середину сентября в день фиксировалось не больше 30 случаев заражения в сутки (один раз превысило — 33). Доходило даже до 20 случаев в сутки. Но специалисты предупреждали, что начало учебного года спровоцирует новый всплеск заболевания.

Тем временем, с 20 июня в регионе вновь была разрешена работа ресторанов, кафе и других объектов общепита, но только на летних верандах.

Также опять стало можно вновь, не таясь, спокойно заниматься спортом на открытом воздухе на спортплощадках.

С ограничением по количеству посетителей открыли музеи, сняли запрет на пешеходные экскурсии. Разрешено начать работу гостиницам, пансионатам, домам отдыха.

Но массовые развлекательные мероприятия по-прежнему под запретом. Все еще закрыты крупные торговые центры, частные клиники, стоматологии. Разрешены одиночные (или с членами семьи) прогулки на улице.

Сняты ограничения на въезд в Конаково и Удомлю, ЗАТО «Солнечный» и «Озерный».

Параллельно в регионе шла усиленная подготовка к голосованию по изменениям в Конституцию и снабжение отведенных под это дело помещений средствами индивидуальной защиты.

С 24 июня в Тверской области открылись фитнес-клубы, бассейны, массажные салоны, сауны, солярии, ярмарки и стоматологии.

Кафе и рестораны также начали принимать гостей и в помещениях, но с соблюдением социальной дистанции и обязательной дезинфекцией. Открываются ярмарки и выставочные залы.

По состоянию на 24 июня в регионе зарегистрировано 3311 случаев коронавируса с суточным приростом 55 человек. 2114 пациентов выздоровели. 61 человек умер.

В июле семьи, воспитывающие детей в возрасте от 16 до 18 лет, начали получать единовременную выплату - региональную меру поддержки (3 или 5 тысяч рублей в зависимости от количества детей в семье). Губернатором принято решение о повторной единовременной выплате.

Голосование и ЕГЭ в пандемию

С 25 июня по 1 июля в регионе, как и по всей России, прошло Общероссийское голосование по вопросу изменений в Конституцию РФ. На каждый избирательный участок пропускали после измерения температуры и в маске (средства защиты всем выдавали при входе). В определенных случаях проголосовать можно было и дома, вызвав к себе членов избиркома.

Кое-где в районах, а также и в городах региона голосование было организовано прямо на свежем воздухе - на улицах и во дворах.

3 июля наступила очередь ЕГЭ. Экзамены сдавали очно, но только те, кто в этом году подает документы в вуз.

Всем входящим на пункты ЕГЭ измеряли температуру, выдавали маски и перчатки, рассаживали за парты через одного.

В день сдачи ЕГЭ в регионе зарегистрировали 3753 случая. 2711 пациентов выздоровели. 74 человека умерли.

1 сентября, когда в регионе еще продолжалось нечто похожее на эпидемиологическое плато, праздничные линейки провели только для первоклашек и выпускников.

Школы перед новым учебным годом вооружили обеззараживателями воздуха, антисептиками и бесконтактными электротермометрами. Уроки стали на десять минут короче, за счет этого удалось нормализовать время завершения занятий. Хождение по кабинетам отменили, насколько это возможно: Роспотребнадзор предписал закрепить за каждым классов свою аудиторию.

По состоянию на 1 сентября 2020 года в регионе было зарегистрировано 5432 случая коронавируса (+25 за сутки). 4200 пациентов выздоровели. 195 человек умерли.

Новые антиковидные ограничения в сентябре не вводились. Однако несколько школ закрывали на карантин.

А 28 сентября исполнилось ровно полгода с того дня, когда впервые были объявлены нерабочие дни в связи с пандемией коронавируса. К этому времени в регионе зарегистрировано 6218 случаев коронавируса, 4494 пациента выздоровели, 240 человек умерли. А еще опять пошел рост заболеваний ковидом.

Вторая волна и первые партии «Спутника V»

В конце сентября в Тверской, как впрочем и в других регионах страны, вновь начался всплеск заболеваемости коронавирусом. Причем он вылился в полноценную вторую волну — гораздо более мощную, чем первая.

Вплоть до новогодних праздников кривая статистики все выше и выше тянулась вверх. 104 за сутки, 152, 209, 230. 3 января было зафиксирован максимум заболевших в сутки в Верхневолжье с начала пандемии - 239. После этого начался спад…

В связи с ростом количества заболевших власти были вынуждены открыть еще несколько ковидных госпиталей в регионе и довести число коек почти до 2300.

Губернатор Игорь Руденя ввел с 12 октября обязательный масочный режим в регионе в общественном транспорте, торговых точках и других объектах массового пребывания граждан. Там, где за этим следили строго, люди носили маски, хотя некоторые чисто для виду, не закрывая нос.

В синих тверских автобусах маски надевали далеко не все пассажиры. Впрочем, там ситуацию никто особо не контролировал и штрафы за нарушения не выписывал, в отличие от торговых объектов.

На введении обязательного масочного режима власти в этот раз ограничились. Новых строгих антиковидных запретов не последовало.

Тем временем в обществе началась активная дискуссия носить или не носить маски. Доходило даже до открытых конфликтов в том же общественном транспорте, например. Стало ясно, что общество раскололось надвое, на тех, кто за маски – масочники, и кто против – антимасочники.

Однако перед Новым годом 21 декабря постановление губернатора дополнили рекомендациями работодателям перевести на дистанционный режим работы работников старше 65 лет и имеющих хронические заболевания. Неработающим пенсионерам также было рекомендовано сидеть дома.

В декабре в регионе началась пока еще не массовая, но все-таки вакцинация от коронавируса.

7 декабря в Тверь привезли 200 доз, а к 17 декабря еще почти 1000.

Первые прививочные пункты открыли в Твери при нескольких горбольницах.

По данным на 31 декабря в регионе за время пандемии было выявлено 22269 случаев коронавируса, выздоровели 17626 человек, умерли - 453.

Спад и начало массовой вакцинации

После Нового Года наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, хотя и не такой заметный, как хотелось бы. По данным на 11 марта, впервые с 4 ноября в регионе за сутки зафиксировано меньше 130 заразившихся ковидом.

В январе в регионе приступили к массовой вакцинации граждан от коронавируса. На 11 марта 2021 года в Тверской области прививку сделали уже 56502 человека. Для вакцинации в регионе было развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Всего за год с начала пандемии в Тверской области выявили 35203 случая заражения COVID-19. Выздоровели 32905 жителей области, умерли 672 человека. Пандемия продолжается, а значит, точку ставить рано…