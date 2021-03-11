В выходные в Твери будет тепло и сыро

На проводы Масленицы не замёрзнем, но ноги промочить можно будет запросто! Фото: Евгения ГУСЕВА

Гуляй, душа! 14 марта, в воскресенье, тверичане провожают Масленицу. Морозы ради этого смилостивятся и отступят. Однако сильно разгуливаться не стоит: есть риск заработать головную боль, ведь Тверь будет находиться в области низкого давления.

- К нам подобрался тёплый фронт североатлантического циклона. Давление падает, и в ближайшие дни будет держаться ниже нормы: 742-743 миллиметра ртутного столба, - рассказала подробности доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - Ночь на субботу ещё морозная: -7, Тверь вновь припорошит снегом. Но субботним днём уже -1. Мокрый снег стихнет где-то к обеду.

В воскресенье, день главного масленичного гулянья, будет тепло, сыро, но почти без осадков. Кое-где может даже показаться солнце. Днём потеплеет до +3… +4 градусов, в ночь на понедельник - около нуля и дождь.

Такая погода задержится до середины рабочей недели. Каждый день будет щедро одаривать нас дождями или мокрым снегом. Дороги и тротуары покроются хлипкой талой кашей. Не промочите ноги и будьте здоровы!

Несмотря на потепление, классической весны с тёплым солнцем и звонкой капелью в ближайшей перспективе пока всё-таки не видно. Но, если верить народным приметам, эту благодатную пору можно приблизить. Народная молва советует: выбросите на Масленицу всё ненужное. Тогда не только скорее придёт настоящая весна, но и начнётся новая яркая жизнь.

А ещё на проводы Масленицы девицы гадают на будущего мужа. Для этого ночью нужно вывесить за окно небольшое полотенце. Если оно с утра влажное - быть девке вскоре замужем. Что ж, судя по обещанной погоде, исход гадания барышень должен устроить!