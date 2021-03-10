Объявлена дата открытия международного поискового лагеря «Ржев. Калининском фронт» в Тверской области

В прошлом году церемония закрытия поисковой экспедиции состоялась на Ржевском мемориале. После нее гробы с останками воинов отвезли и с почестями захоронили на Мемориальном кладбище советских воинов в Ржеве. Фото: Степан КАМЕНЕВ

10 марта в Москве в онлайн-режиме прошла пресс-конференция, посвященная началу нового сезона поисков останков погибших на полях Великой Отечественной войны советских бойцов. Большое внимание там было уделено, конечно же, международной поисковой экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Напомним, она будет проводится в нашем регионе под Ржевом в местах былых боев 1941-1943 годов уже в шестой раз.

Впервые поисковый лагерь «Ржев. Калининском фронт» разбили в 2016 году в деревне Кокошкино Ржевского района. С тех пор он с каждым годом только прибавлял в количестве участников.

За организацию отвечает Российское военно-историческое общество (РВИО). Это дело поддерживает правительство региона во главе с губернатором Игорем Руденей.

На пресс-конференции исполнительный директор РВИО Виталий Мартынюк официально объявил, что поисковая экспедиция «Ржев. Калининский фронт» пройдет с 17 по 30 апреля на территории поселка Есинка и деревни Толстиково Ржевского района.

Полевой лагерь разобьют, как и в прошлом году, вблизи Ржевского мемориала Советскому солдату. Ожидается участие не меньше 500 поисковиков из разных регионов России и соседних государств.

В Этом году лагерь вновь разобьют недалеко от Ржевского мемориала для не менее 500 поисковиков. Фото: предоставлено ПТО

- Мы уже получили огромное количество заявок от поисковиков из разных регионов России, из Белоруссии, Казахстана, Таджикистана, стран Прибалтики и Европы. Мы также планируем продолжить цикл экскурсий для школьников на места поиска и в полевой музей, – уточнил Виталий Мартынюк.

В работе лагеря собирается принять участие и немало тверских поисковиков. Например, руководитель Военно-патриотического центра «Подвиг» Сергей Титков рассказал корреспонденту «КП»-Тверь», что рассчитывает отправить в эту экспедицию до 100 бойцов. Он пояснил, что ВПЦ «Подвиг» объединяет под своим крылом 40 поисковых отрядов. При таком раскладе, заявка на 100 человек вполне понятна.

По словам Сергея Вадимовича, ребята из «Подвига» участвовали почти во всех экспедициях, кроме первой.

- В прошлом году отправили туда наш новый, еще не обкатанный на то время отряд «Феникс», но с опытным командиром Олегом Иноземцевым (он раньше возглавлял удомельский отряд «Рубеж»), - рассказал Сергей Титков. - Мы специально их в лагерь послали, чтобы поучились. Ребята неплохо справились в итоге. Считай в пробный выезд нашли и подняли останки 19 бойцов, при них - пять медальонов, личности четверых солдат удалось установить. У двоих уже нашли родственников. А один солдат, чьи останки были найдены, оказался из Ржева. Недалеко от него, считай, и погиб в бою. Представляете. Но, к сожалению, пока не можем найти его родственников.

Я, конечно, поинтересовался мнением Сергея Титкова об экспедиции «Ржев. Калининский фронт».

- Большой плюс этого лагеря в том, что там собирают отряды почти со всей России и из ближнего зарубежья, - ответил он. - Есть возможность для общения и обмена опытом. Также хорошо то, что люди приезжают в, по сути, благоустроенный военный палаточный городок, где есть своя кухня, удобства. Стоят уже готовые комфортные палатки с кроватями. Поисковикам не надо отвлекаться на заботы об организации быта, кого-то оставлять готовить пищу, таскать воду.

В прошлом году поисковики за две недели Вахты Памяти нашли и подняли останки более 700 погибших воинов. Фото: предоставлено ПТО

При этом опытный поисковик отметил и работу ВПЦ «Подвиг».

- Отрядами нашего объединения в 2021-м были подняты останки 710 бойцов. Организовать работу нам помог, выигранный президентский грант, - пояснил Сергей Титков.

Спросил я его и про обмен опытом, о том, что он конкретно имел в виду.

- Понимаете, в разных регионах отличается специфика поиска. Вот, например, к нам приезжают ребята из Карелии. Там не нужны щупы, как у нас, на 1,5 или 1,7 метра. Они там ищут при помощи простых металлоискателей, у них же в основном 10-15 см слоя земли, остальное все камни. Так, как мы они работать не умеют, мы же им показываем, как работать в таких местностях, как в Верхневолжье.

При этом Сергей отметил, что отряды «Подвига» выезжают на Вахты Памяти и в другие регионы:

- В Московскую, Новгородскую, Смоленскую области, в Карелию ту же ездим.

Спросил и про масштаб экспедиции «Ржев. Калининский фронт». Есть ли еще сравнимые с ней в России?

- Достаточно большие поисковые лагеря организуются, например, в Осетии, в Питере. Мы туда ездили, участвовали - ответил Сергей Титков. – Но настолько масштабного, как я знаю, нет.

СПРАВКА КП

В прошлом году в Тверской области в ходе экспедиции «Ржев. Калининский фронт» были обнаружены останки 704 красноармейцев, установлено 12 имён.

С 2016 года было поднято более 2 тысяч солдат и офицеров, найдено 193 медальона, установлено 107 имен.