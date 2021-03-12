Коронавирус в Твери, последние новости на 12 марта 2021: больница без воды и тепла и платные похороны в Кимрах

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется каждые сутки.

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 12 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 203 случаев заражения COVID-19 (+126 за сутки).

Выздоровели 32 905 человек (+145 за последние сутки).

Изолировано 1626 больных (-25).

Умерли 672 человека (+6 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 12 марта в Твери выявлено 11243 заболевших (+52 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2450 (+10);

Вышневолоцкий городской округ – 1962 (+2);

Ржев – 1933 (+4);

Торжок – 1530 (+2);

Кимры – 1443 (+1);

Калининский район – 1464 (+4).

По данным оперштаба, в Тверской области прививку сделал сделал 29 331 гражданин старше 60 лет.

Всего вакцинировано 56 502 человека. 10 марта прививку сделали 1029 человек. В федеральный регистр внесена информация о 52 394 вакцинированных гражданах.

Такие данные приводит региональный оперштаб.

Напомним, в Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В Кимрах прокуратура обратилась в суд по поводу того, что в местной районной больнице нет отопления, горячей воды и электричества. Причина – отключили котельную. И не просто так, а из-за некорректной работы объекта.

Прокурорская проверка показала, что в клинике котельную эксплуатировали с нарушениями. Также выяснилось, что у ЦРБ нет специальной лицензии для работы с такой техникой. Котельную отключили, но из-за этого, соответственно, прекратилась подача тепла и горячей воды.

Кимрский горсуд обязал больницу устранить нарушения в течение трех месяцев. Решение пока не вступило в законную силу.

И ещё один случай из Кимр. Следователем Следственного комитета возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере похоронного дела в Кимрах.

Установлено, что в декабре 2020 года директор муниципального похоронного бюро ввел в заблуждение обратившуюся к нему женщину, которая собиралась хоронить родственника, и заключил с ней договор на оказание услуг.

В стоимость директор включил затраты на отведение и подготовку земельного участка под захоронение на кладбище, расположенном в Кимрах, на сумму свыше 15 тысяч рублей. По факту услуга была бесплатной.

Следователям предстоит установить все обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Графика: ПТО

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