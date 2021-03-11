Коронавирус в Твери, последние новости на 11 марта 2021: Центр помощи онкобольным в Вышнем Волочке и 50 миллионов рублей на развитие санавиации

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется раз в сутки. Фото: Олег Укладов

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 11 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 35 077 случаев заражения COVID-19 (+129 за сутки).

Выздоровели 32 760 человек (+153 за последние сутки).

Изолировано 1651 больных (-33).

Умерли 666 человек (+5 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 11 марта в Твери выявлено 11191 заболевших (+35 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2440 (+9);

Вышневолоцкий городской округ – 1960 (+1);

Ржев – 1929 (+9);

Торжок – 1528 (0);

Кимры – 1442 (+1);

Калининский район – 1460 (+9).

По данным оперштаба, в Тверской области прививку сделали 55 473 человека – это 83% от общего количества вакцины, поступившей в Верхневолжье. За вчерашний день, 9 марта, вакцинировались 662 человека. В федеральный регистр внесена информация о 51 477 вакцинированных.

Как ранее сообщали власти региона до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) будет создан на базе Вышневолоцкой ЦРБ.

Решение о выделении средств на проведение капремонта для размещения Центра в главном корпусе больницы было принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области.

Открыть Центр планируется в конце текущего года. Выделены деньги на проведение ремонтных работ в тверской горбольнице №6 под установку нового магнитно-резонансного томографа.

Также на заседании комиссии был поднят вопрос дополнительного финансирования санавиации.

- Развитие санавиации позволяет повысить оперативность оказания медицинской помощи в Тверской области, а ключевой задачей для региона является обеспечение бесперебойной работы службы, - приводит слова губернатора Игоря Рудени пресс-служба областного правительства.

В 2021 году на финансирование Национальной службы санитарной авиации из областного бюджета направят дополнительно 50,5 млн рублей, в 2022 году – 52,7 млн рублей, в 2023 году – 62,5 млн рублей.

Всего ежегодно по данному направлению предусмотрено 130 млн рублей –средства федерального и областного бюджетов.

По статистике, за прошлый год вертолет Национальной службы санитарной авиации совершил 79 вылетов, помощь была оказана 80 жителям Тверской области.

Графика: ПТО

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