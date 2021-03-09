Успеть к 1 сентября 2025: более 4700 граждан должны переселить из аварийных домов в Тверской области

Сейчас в регионе переселять граждан должны только в новое жилье. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

9 марта Тверь сковал мороз. Как передают синоптики, последний раз этой весной. В большом зале здания №23 на площади святого благоверного князя Михаила Тверского в полдень областные чиновники внимали тому, как в регионе переселяют граждан из аварийных домов. Тех самых, где в такую погоду зябко тянет холодом из щелей…

На заседании правительства региона рассматривалась адресная программа Тверской области по переселению граждан из аварийного жилья на 2019-2025 годы. Она логично продолжает работу по сокращению аварийного жилищного фонда, которая при нынешнем губернаторе ведется, естественно, с 2016 года.

Губернатор провел заседание областного правительства 9 марта. Фото: ПТО

В программу включено 29 муниципалитетов. Общий объём финансирования программы с 2019 по 2025 годы составляет 3,9 млрд рублей.

Всего за пять с лишним лет поставлена задача расселить в новые квартиры 5117 человек из 2332 аварийных жилых помещений в 364 многоквартирных домах, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Общая площадь включенного в программу аварийного жилья - 88,7 тыс. кв. м.

По итогам реализации первого этапа программы в Тверской области - с 1 апреля 2019 года до 31 декабря 2020 года - в благоустроенное жилье переехали 403 человека. Это жители Твери, Ржева, Торжка, Вышневолоцкого и Осташковского городских округов, Конаковского, Торопецкого, Зубцовского и Бельского районов.

Таким образом, всего до 1 сентября 2025 года в пять этапов осталось переселить еще 4714 граждан. Что интересно больше всего запланировано расселять в 2024 году - свыше 1700 человек, а также в 2023-м - больше 1200.

В этом году жилищные условия должны улучшить еще 538 человек. Расставляемая площадь - 8824 кв. метра.

Губернатор Игорь Руденя поставил две четкие задач для регионального министерства строительства и администраций муниципалитетов. Во-первых, обеспечить исполнение программы в установленные сроки. Во-вторых, контролировать каждый этап реализации, в том числе - соблюдение всех стандартов качества при строительстве домов для переселения.

Выступившая с комментарием на заседании глава Вышневолоцкого городского округа Наталья Рощина отметила один важный момент:

- Раньше мы переселяли граждан и во вторичный жилой фонд. Сейчас по инициативе губернатора мы переселяем только в новое жилье, которое соответствует установленным критериям.

СПРАВКА КП-ТВЕРЬ

На территории Тверской области расположено 11796 многоквартирных домов площадью 23460 тыс. кв. м, из которых 678 признаны аварийными.

Всего за период с 2016 года из аварийного жилья в регионе расселено 8 631 человек.