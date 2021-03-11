Когда растает снег? Биологи дали прогноз погоды на весну и лето в Твери и удивили данными

Специалисты дали долгосрочный прогноз погоды на весну и лето в Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Весна — это теплые лучи солнца, пение птиц, журчание ручейков, отличное настроение и, конечно, любовь. Так думает об этом времени года большинство жителей Твери.

Но погода вносит свои коррективы, и ожидания не всегда совпадают с реальностью. Мы изучили долгосрочный прогноз, который дала в своём исследовании Елена Шуйская, ведущий научный сотрудник Центрально-Лесного заповедника.

Биолог проанализировала многолетние наблюдения за погодой, проводимые в заповеднике. Они показались нам интересными, предлагаем и вам выдержки из этого исследования.

ПРО МАРТОВСКИЙ МОРОЗ

Старожилы заповедника помнят очень морозные мартовские месяцы в отдельные годы. И действительно это так. За 60 лет наблюдений за погодой в Центрально-Лесном заповеднике март был чрезвычайно холодным в 1963 году. Средняя температура воздуха составила -9,3 градуса при многолетнем показателе -2,5. Ровно 58 лет тому назад ночные температуры воздуха практически ежедневно были ниже -25 градусов, доходя до отметки -29. За месяц было отмечено всего 5 дней с небольшими оттепелями в дневное время, высота снежного покрова колебалась на уровне 41-46 см. Подобная морозно-снежная картина наблюдалась в 1964, 1972, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1983, 1986, с 1993 по 1996 годы. А в 1987 году был зафиксирован морозный рекорд до -34,3 градусов. Только в течение 6 лет с 1965 по 1971 годы мартовские морозы ослабли и не опускались отметки ниже -20 градусов. С мартовские морозы держались неделями около этого показателя. А какова же мартовская погода в начале 21 века? В течение 13 лет в разные годы столбик термометра в марте не опускался ниже -20 градусов. Самый теплый март был в 2007 году, когда средняя температура воздуха была положительная +3,2. Сильные мартовские морозы до -25 градусов отмечены в 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012, 2013 годах, причём не только в начале месяца, но и середине. Например, март в 2013 году был аномально холодным и практически без оттепелей в дневное время: средняя температура воздуха составила -7,4 градусов (при норме -2,5), в течение 5 дней морозы были до -26, снежный покров устойчиво держался высоты 55 см. Поэтому жителей заповедника нынешние морозы до -29 градусов нисколько не удивили, а подбодрили. Зима в этом году – настоящая, русская, значит в природе всё в порядке! Пока что мартовский морозный рекорд (-34,3) 1987 года не побит!

НОРМАЛЬНАЯ ЗИМА БЫЛА

Минувшая зима для жителей Тверской области по всем климатическим показателям соответствует нормам. И потому названные «аномальными» морозы вовсе не являются таковыми. Просто в прошлом високосном году тёплая зима без снежного покрова расслабила жителей центральной части России. В расчёте на постоянство общего характера погоды на протяжении года можно по нынешней устойчивой морозной и снежной зиме ожидать благоприятное тёплое и умеренно влажное лето. Считается, что зима задаёт старт погоде на год. В народных приметах говорится так: какова зима, таково и лето; зима морозная – лето жаркое; зима лето строит; по зиме ложится лето.

ПОЧЕМУ ВЕСНА БУДЕТ ХОЛОДНОЙ

По всем приметам, весна в этом году ожидается холодной. В этом году с 25 февраля пришло потепление в заповедник, снежный покров стал быстро таять, появились первые кольцевые проталины вокруг деревьев и на открытых местах, начался ледоход на реках и озёрах, слышны звонки брачные трели у птиц: поют синицы и барабанят дятлы. Но растения не поспешили проявлять весеннюю активность после тепла, несмотря на то, что почва в этом году была талая. И действительно, тепла хватило лишь на 5 дней, и в марте пришли холода, метели. Пока можно лишь сказать, что предвесенье ожидается затяжное с погодными качелями: будут дни с чередованием морозов, оттепелей, снегопадами и гололёдами, резкими перепадами атмосферного давления. Поэтому людям, чувствительным на погодные изменения, весной надо быть внимательным к своему здоровью.

КАКОЕ БУДЕТ ЛЕТО

С надеждой ожидаем тёплое лето в этом году! Летний период должен быть урожайным на многие ягоды и другие плоды, например морошки, черники, брусники, клюквы, яблони, рябины, если во время их цветения не будет заморозков. И грибы порадуют любителей их сбора, т.к. предыдущий летний сезон был влажным и благоприятным для роста грибницы.

КОВАРНЫЕ КАПРИЗЫ ПРИРОДЫ

Заметим, что не всегда высокая температура воздуха может служить сигналом наступления весны или лета. Многие явления у растений и животных являются важными показателями погодных изменений и индикаторами сезонов года. Так в прошлый аномально тёплый год, резкое потепление в начале-середине апреля «обмануло» многих дачников Нелидовского района, которые высадили рассаду в грунт до появления первых листочков на берёзах (когда издали виднеется зелёная дымка). А в конце апреля ночные заморозки до -5 градусов стали причиной гибели высаженных растений, в то время как первые листья на берёзе начали разворачиваться лишь 5 мая. Природные объекты лучше всего «чувствуют» погоду и надо обращать внимание на реакцию биоты в естественной среде.

Пролетевший первый скворец ещё не является вестником весны. Это передовая птица разведчик, которая при пролёте анализирует возможные места для заселения при наличии источников питания – проснувшихся насекомых. И только массовый прилёт скворцов в населённый пункт является сигналом пробуждения природы.