Коронавирус в Твери, последние новости на 10 марта 2021: скандал в автобусе из-за отсутствия масок у пассажиров и блокировка сайтов, где торговали справками об отсутствии COVID-19

Информация о коронавирусе в Тверской области обновляется раз в сутки. Фото: ПТО

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 10 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 948 случаев заражения COVID-19 (+130 за сутки).

Выздоровели 32 603 человек (+161 за последние сутки).

Изолировано 1684 больных (-34).

Умерли 661 человек (+3 за сутки).

Графика: Яндекс

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 10 марта в Твери выявлено 11135 заболевших (+56 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2431 (+11);

Вышневолоцкий городской округ – 1959 (+4);

Ржев – 1920 (+1);

Торжок – 1528 (+1);

Кимры – 1441 (+1);

Калининский район – 1451(+5).

По данным оперштаба, в Тверской области прививку сделали 54 811 человек – это 82,1 % от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 50 312 вакцинированных гражданах.

Как ранее сообщали власти региона до 1 сентября в регионе от коронавируса планируется привить более 60% жителей.

В Верхневолжье развернуто 38 прививочных пунктов. Также действуют выездные бригады.

В Тверской области продавали поддельные справки об отсутствии коронавируса. Об этом сообщает Центральный районный суд.

Прокурор Пролетарского района нашел в Интернете несколько ресурсов, на которых продавали справки об отсутствии коронавируса без анализов, врачей, а также оформляли их «задним числом».

Суд изучил представленные доказательства и признал данную информацию запрещенной к распространению на территории РФ.

В автобусе в Твери разгорелся скандал из-за присутствия в салоне пассажиров без масок. Пожилой мужчина перешёл на нецензурные выражения и пожелал девушке-пассажирке, которая была без маски, смерти от ковида. Об этом в соцсетях написала одна из участниц скандального происшествия.

Она со своей племянницей ехала в автобусе, обе были без масок. На одной из остановок вошёл пожилой мужчина с супругой. По словам девушки, пенсионер начал возмущаться, что очень многие пассажиры не используют средства зашиты, а потом в качестве объекта нападок выбрал ее племянницу. Оскорблял.

Женщина пишет, что после угроз о высадке племянницы из автобуса, она вмешалась в ситуацию, оба разговаривали на повышенных тонах. Пожилой мужчина перешёл на нецензурные выражения и пожелал оппонентке смерти от ковида. Пригрозил сдать ее в полицию.

«Но при выходе из автобуса начал мне кричать, чтобы я шла с ним в полицию. В ответ на отказ последовали оскорбления и проклятия, потом он пожелал мне смерти. Жена его еле вывела. Он мне в деды годится, а ведёт себя ужасно. После этого мы хотим, чтобы дети были добрее и вели себя прилично? А как это возможно, если пожилой человек так себя вёл в автобусе при детях. Меня данная ситуация привела в состояние шока»,- пишет девушка в социальной сети.

В комментариях к посту пользователи поделились на два лагеря. Первые уверены, что маски бесполезны, вторые же говорят о том, что маски всё-таки защищают от вирусов, и предлагают противникам ходить пешком.

Напомним, что согласно постановления губернатора региона, ношение масок с общественных местах, коим так же является салон автобуса, является обязательным.

Графика: ПТО

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