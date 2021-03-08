Очередей нет, тюльпаны за 100 рублей и цыгане, торгующие цветами – 8 марта 2021 года в Твери

В этом году у точек, где продают цветы, 8 марта не было очередей. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В это 8 Марта очередей у точек продажи нигде не было заметно. То ли коронавирус напугал, то ли успели запастись букетами, то ли просто морозец не давал людям топтаться на одном месте.

На бульваре Гусева в «Южном» рядом с крупным супермаркетом всегда было «намоленное» место, где продают елки в преддверии Нового года и цветы в преддверии Женского дня. И в этом году палатка с мимозами и тюльпанами вновь работает. Две очаровательные дамы трудятся уже пятый день подряд, но с улыбкой искренне благодарят за поздравления.

Время близится к полудню.

– Народ идет, покупают. С погодой, конечно, не повезло в этом году, – жалуется Яна.

Пока она отвлекается на покупателей, фотографирую яркие и сочные тюльпаны (к слову, тверских производителей).

Как и всегда, повсеместно торговали тюльпанами и мимозами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Я покупаю цветы для жены и дочки. В основном по праздникам. Жене обычно розы дарю, но сегодня решил тюльпаны взять, – рассказывает мужчина за 40.

– Я вот цветы беру для свекрови и ее дочки, – делится девушка с маленькой собачкой на руках, а потом шутливо добавляет: – Какие цветы любят? Мимозы. А точнее, те, которые мы подарим.

Другая женщина разговаривать не хочет, но берет сразу несколько букетиков тюльпанов. «И для дочки, и для внучки». Продавщица советует ей желтые – символ достатка и процветания, а не разлуки, как ошибочно думают многие.

Во время беседы с продавцами вдруг заговорили о проблеме, которая уже многие годы стоит перед теми, кто работает официально. Предприниматель выигрывает места для продажи цветов на конкурсах, а по соседству пристраиваются нелегалы и торгуют «с лотка».

– Люди кидают, грубо говоря, коробку рядом с моим местом, которое мне выделили на конкурсной основе, снижают нам цены. Очень тяжело с ними бороться. Хотелось бы, чтобы администрация Твери усилила контроль за работой официальных мест торговли, чтобы такие случаи пресекали, – рассказывает предпринимательница, уточняя: – Конечно, сотрудники администрации борются с такими торговцами. Но, как только они уезжают, те сразу же встают обратно.

Международный женский день в 2021 году выдался морозным. Фото: Степан КАМЕНЕВ

На улице Можайского со мной соглашается поговорить молодая пара, муж и жена. Они торгуют только тюльпанами. Говорят, что народу в этом году не так много, как обычно. Возможно, из-за погоды.

– Красные и желтые берут тюльпаны. Поярче, в общем, – делится мужчина-продавец.

Оказывается, тюльпаны свои, а выращивает их тетя тверичанина в теплице. Всего у них две такие точки в городе. Торгуют уже не первый год:

– В основном к нам сегодня приходили мужчины покупать цветы для своих барышень.

Пока я фотографирую цветы, вижу, что они выглядят очень сочными и свежими. Чтобы растения не замерзли, здесь стоят зажженные свечи.

У одних предпринимателей тюльпаны по старинке грела зажженная в витрине свеча. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Пока добираюсь до центра города, беру на заметку, что тюльпаны стоят 80-100 рублей. Дешевле не найти. После разговора с теми, кто работает официально (а всего в Твери выделено 36 точек во всех районах), замечаю, что повсеместно торгуют цветами «из-под полы»: то из багажника машины, то на каких-то непонятных столиках.

На Тверском проспекте вдруг вижу, что цветами торгуют те цыгане, которые еще вчера предлагали очки. На Трехсвятской, неподалеку от экрана, какой-то товарищ в надежде на легкие деньги разложил мимозы на лавочке. Цветы чуть ли не на землю падают.

Двое молодых людей, волонтеров, раздавали на улице одиноким тверичанкам по тюльпанчику. Представительницам прекрасной половины человечества было приятно.

На пересечении Трехсвятской и бульвара Радищева мне повстречался самый неординарный покупатель. Парень купил по отдельности пять тюльпанов (кажется, даже разноцветных), которые собирается объединить в букет.

– Это все для мамы. Обычно я покупаю цветы, которые растут в горшках, но в этом году решил сделать исключение. У нас дома все подоконники цветами заставлены, – поведал мой собеседник.

В Твери во всех районах организовали 36 точек торговли цветами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Уже на обратном пути (время близится к 14:00) вижу, как торгуют цветами буквально на развале.

– 60-80 рублей тюльпаны, – завлекает ценой торговец. Оно и понятно: день пошел к закату, спрос на цветы начал падать...

Но брать такой товар не хочется.