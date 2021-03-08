У 27 собственников Твери выкупят землю и недвижимость под строительство Западного моста

Западный мост соединит Пролетарский район с Заволжьем. Графика: Яндекс, ПТО

В Твери инициирована работа по изъятию у собственников 27 земельных участков и располагающейся на них недвижимости. Об этом сообщила 5 марта администрация областной столицы. Территорию, где расположены участки, необходимо расчистить под строительство Западного моста, которое должно начаться уже в 2021 году.

Изымаемые участки располагаются за Волгой, в районе Горбатки. Их кадастровые номера и перечень недвижимости находятся в распоряжении Министерства имущественных и земельных отношений Тверской области № 127 от 19 февраля 2021 года.

В основном это содержащиеся в личной собственности гаражи и земля под ними (территория автокооператива № 10). Есть в перечне также часть участка вдоль улицы Бакуниной, находящегося в долевой собственности. Там построен жилой 10-этажный дом с адресом Петербургское шоссе, 97.

Часть участка с многоквартирным домом также подлежит изъятию. Графика: pkk.rosreestr.ru

Земельные участки, гаражи и квартиры будут выкуплены у собственников. Чиновники проведут с владельцами переговоры об условиях выкупа их имущества. В случае несогласия собственника добровольно продать государству свой участок его изымут принудительно - через суд.

Кстати, в случае изъятия для нужд государства земли и недвижимости, возмещению по закону подлежат, в том числе, убытки, которые понесёт в связи с этим бывший владелец. Например, затраты на переезд или оформление нового жилья в собственность.

Если же права на земельный участок по какой-то причине не оформлены, необходимо официально зарегистрировать его на себя в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП). Иначе компенсации не видать.

Оформить свои права возможно в течение 60 дней с момента опубликования сообщения о планируемом изъятии участков. Администрация Твери разместила это сообщение 5 марта, значит, срок на оформление в системе ЕГРП истекает 3 мая 2021 года.

Мост начнут строить уже в этом году. Графика: ПТО

Напомним, на строительство долгожданного Западного моста предусмотрено 36 месяцев, то есть три года. Он будет построен параллельно железнодорожному мосту через Волгу. Въезд на него будет с Комсомольской площади (Пролетарский район) и со стороны станции Дорошиха (Заволжский район). Изъятие же участков на Горбатке связано с тем, что к Западному мосту будет построена новая дорога, из-за чего Горбатый мост (построен в 1884 году, реконструирован в 1960 году) не справится с транспортной нагрузкой. Вместо него будет построена современная развязка.