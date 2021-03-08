Коронавирус в Твери, последние новости на 8 марта 2021 года: прививки для пациентов дома-интерната и помощь многодетным погорельцам

Последние новости о коронавирусе в Тверской области ежедневно публикует "КП"-Тверь". Фото: vk.com/mednovskie_vesti и Степан КАМЕНЕВ

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 8 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 686 случаев заражения COVID-19 (+134 за сутки).

Выздоровели 32 278 человек (+179 за последние сутки).

Изолировано 1754 больных (-48).

Умерли 654 человека (+3 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 8 марта в Твери выявлено 11042 заболевших (+19 случаев за последние сутки).

Оперативная информация по данным на 7 марта. Графика: Яндекс

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2412 (+14);

Вышневолоцкий городской округ – 1948 (+6);

Ржев – 1908 (+9);

Торжок – 1524 (+5);

Кимры – 1436 (+1);

Калининский район – 1437 (+4).

По данным оперштаба, прививку от коронавируса в Тверской области сделали 54 600 человек. Израсходовано 81,7% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 309 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 50 165 вакцинированных.

В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады. Развернуто 38 пунктов вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Данные оперштаба на 7 марта. Графика: ПТО

Медики выездной вакцинальной бригады сделали прививки от коронавируса пациентам Топалковского дома-интерната для престарелых и инвалидов (он находится в Сандовском районе). Вакцинацию прошли не только проживающие там пожилые люди, но и работники учреждения.

Правительство Тверской области пообещало оказать всю необходимую поддержку двум многодетным семьям, чьи дома сгорели в пожарах.

В селе Медное Калининского района у семьи Громовых, в которой подрастают трое мальчишек, 6 марта сгорел дом со всем имуществом. К счастью, никто в пожаре не пострадал. Сейчас многодетное семейство живёт у родственницы. Вскоре в её доме установят пожарные оповещатели.

В семье Загрядских тоже трое детей. Дом, в котором они жили (в Западнодвинском районе), также сгорел на днях. Но фактически жилья многодетное семейство не лишилось. У них есть дом в Торопце, а в Западнодвинский район родители с детьми переехали по работе - сгоревшее жилище было предоставлено им работодателем.

О каждом из этих ЧП было доложено губернатору Игорю Рудене. Глава региона взял ситуацию с помощью многодетным погорельцам на личный контроль.

И сегодня, в Международный женский день, который является государственным выходным, общественный транспорт в Твери ходит по расписанию выходного дня. Всем тверичанам, планирующим поездку на общественном транспорте 8 марта, нужно уточнять расписание на сайте перевозчика.