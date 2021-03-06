Коронавирус в Твери, последние новости на 6 марта 2021: требуются доноры плазмы с антителами к COVID-19

Исследования выявили, что идеальными донорами антиковидной плазмы являются мужчины старше 35 лет, которые перенесли подтвержденную вирусную пневмонию Фото: областной минздрав

Последние новости о коронавирусе в Твери на утро 6 марта 2021 года.

Всего с начала пандемии в регионе выявили 34 418 случаев заражения COVID-19 (+135 за сутки).

Выздоровели 31918 человек (+186 за последние сутки).

Изолировано 1853 больных (-57).

Умерли 647 человек (+6 за сутки).

Больше всего случаев заражения коронавирусом на протяжении всей пандемии регистрируется в Твери. На 6 марта в областной столице выявлено 10978 заболевших (+34 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2378 (+20);

Вышневолоцкий городской округ – 1938 (+15);

Ржев – 1889 (+8);

Торжок – 1511 (+3);

Кимры – 1434 (+4);

Калининский район – 1429 (+2).

Графика: Яндекс

По данным оперштаба, прививку от коронавируса в регионе сделали 53 620 человек. Накануне в регион поступила новая партия вакцины - 10 900 доз. Израсходовано 80,3% от общего количества вакцины, которая есть в регионе. За минувшие сутки прививку сделали 897 граждан.

В федеральный регистр внесена информация о 50 353 вакцинированных.

Более половины вакцинированных – люди старше 60 лет. В отдаленных населенных пунктах прививку делают выездные бригады. Развернуто 38 пунктов вакцинации.

Записаться на вакцинацию можно на портале «Госуслуги», через региональную медицинскую информационную систему, по единому номеру 122, а также по телефонным номерам прививочных пунктов.

Жители Тверской области, переболевшие COVID-19, могут стать донорами плазмы крови и помочь в лечении тяжелых больных коронавирусом.

Плазма крови с антителами - натуральное противовирусное средство, которое необходимо тем, кто проходит лечени в ковидных госпиталях. Эффективность лечения с применением антиковидной плазмы уже доказана в инфекционном госпитале областной клинической больницы.

- Методику мы начали применять недавно, и она оказалась достаточно эффективной, - рассказал главный реаниматолог Министерства здравоохранения Тверской области Максим Петрушин. – Это не панацея и не всем она показана, но когда она применяется строго по показаниям, мы видим высокую эффективность и хорошие результаты.

Сейчас запасы плазмы минимальны, поэтому есть потребность в донорах. Стать ими могут люди в возрасте от 18 до 55 лет с массой тела более 50 кг, без жалоб и симптомов ОРВИ, имеющие официальное медицинское заключение о перенесенной инфекции Covid-19, о клиническом и лабораторном подтверждении выздоровления, наличие обследований по данным выписки из медицинской карты (необходимо иметь при себе при явке на донацию); отрицательные результаты исследований на ВИЧ, гепатиты В и С (осуществляется бесплатно для донора), гемограмму, биохимическое исследование крови (осуществляется бесплатно для донора), исследования на содержание (титр) специфических антител (IgG) к SARS Cov2 (осуществляется бесплатно для донора).

Для осмотра и допуска к плазмаферезу можно обращаться по телефону донорского отделения Тверской областной станции переливания крови: 8(4822) 58-74-32.