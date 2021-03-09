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Погода на 9 марта 2021 в Твери: синоптики предупредили о резком похолодании

Рассказываем, какой будет погода 9 марта 2021 в Твери
Алина ПЕТРОВА
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О погоде на 9 марта 2021 года в Твери рассказали синоптики.

О погоде на 9 марта 2021 года в Твери рассказали синоптики.

По прогнозам синоптиков, 9 марта на территории региона будет холодным.

По информации синоптиков, в среду, 9 марта, ожидается переменная облачность временами снег.

Температура воздуха днем до -12... -13 градусов, ночью начнется понижение температуры – -15... -16 градусов.

В ночь со среды на четверг и вовсе будет до -24. Ветер будет дуть северо-западный и западный, местами порывистый со скоростью 7-9 м/с.

Атмосферное давление ниже нормы – 749 мм рт ст. Влажность воздуха – 76%.

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