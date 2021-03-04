«Прежде всего - общественное, а потом - личное»: Игорь Руденя выступил на форуме муниципалитетов Тверской области

Главным событием форума стало более чем получасовое выступление губернатора Игоря Рудени. Фото: ПТО

В большом киноконцертном зале в знаменитом тверском небоскребе через одного рассажены люди - представители разных структур власти, разных районов и округов региона. На большом экране - кадры тверских пространств, новых домов, ремонтируемых дорог, пашуших поля тракторов, Ржевского мемориала и т. д. Так 4 марта в Твери начался форум муниципальных образований. В этот раз он проходил под девизом «Энергия развития. Верхневолжье - 2021».

На форуме собрались представители всех районов и округов региона. Фото: ПТО

Главным событием форума стало более чем получасовое выступление губернатора Игоря Рудени.

- Пять лет назад мы вместе с вами поставили перед собой амбициозную цель: вывести Тверскую область в число лидеров Центрального федерального округа по социально-экономическому развитию, - напомнил Игорь Руденя собравшимся в зале чиновникам. - Конечно же для достижения этой цели требуется время. Но за прошедшие пять лет нам удалось реализовать немало успешных проектов и заложить базу для нашего качественного и масштабного роста. Всё делается человеком, вокруг человека и всё должно делаться для человека. Общая работа на протяжении пяти лет позволила Тверской области в непростой ситуации прошлого года сохранить устойчивость экономики и финансовой сферы.

Что же сделано? Губернатор опять же напомнил.

объем капитального дорожного ремонта в Верхневолжье увеличен в 3,5 раза. Фото: ПТО

Достигнут ежегодный рост доходов областного бюджета и сокращение госдолга (до 40%). В Тверской агломерации введена новая система пассажирских перевозок, отремонтированы почти 2000 км дорог, при этом объем капитального дорожного ремонта в Верхневолжье увеличен в 3,5 раза, открыто 11 детских садов на 1025 мест и две школы для 1784 учеников , построена детская поликлиника в Твери, в свыше 280 объектах здравоохранения проведен ремонт, поставлено порядка 5 тысяч единиц нового оборудования, автопарк скорой помощи пополнен 154 машинами, реализовано 65 инвестпроектов, создано 7400 рабочих мест, на много лет обеспечен заказами Тверской вагонзавод и т. д.

В регионе за пять лет открыто 11 детсадов, еще шесть строятся. Фото: ПТО

Глава региона много слов сказал и о ключевых проектах и планах в регионе.

К примеру, в дорожной отрасли - это северный обход Твери, транспортная «хорда» от трасс М-10 «Россия» и М-11 «Нева» до М-9 «Балтия», Западный мост в областной столице и путепровод в Вышнем Волочке.

Другие важнейшие проекты — это развитие инвестплощадки «Боровлёво-3» и особой экономической зоны «Эммаусс», открытие различных производств и предприятий в Кувшиново, получившей статус терртории опережающего социально-экономического развития, реновация Морозовского городка и переселение его жителей из аварийных казарм в две новые многоэтажки, строительство нового комплекса детской областной больницы, создание туристического кластера «Волжское море».

Для жителей ветхих морозовских казарм строят две многоэтажки. Фото: ПТО

Игорь Руденя отдельно отметил, что за прошедшие годы принято современное региональное законодательство по поддержке инвестиционной деятельности. Таким образом, инвесторы, приходящие в Тверскую область могут рассчитывать на получение различных льгот.

Всего до 2029 года в регионе планируется реализовать 78 крупных инвестпроектов. Заявленный объем инвестиций — свыше 145 млрд рублей. Это даст больше 15 тысяч новых рабочих мест и мощный доход в областной бюджет.

Конечно же, нельзя забывать и о утвержденной совместно с Газпромом программе газификации, согласно которой в ближайшие годы в 10 районов региона проведут газовые трубопроводы и пустят туда голубое топливо.

До 2025 года планируется построить 148 км газопроводов-отводов, 1 100 км газовых сетей, обеспечить газификацию свыше 46 тыс. домовладений.

Отдельно губернатор остановился на социальной и демографической политике в регионе. Сейчас у нас предоставляется более 50 видов помощи семьям. Заметно расширен региональный комплекс мер поддержки - это льготы по оплате коммунальных услуг, предоставление школьной формы, сертификатов на приобретение автомобиля, освобождение от транспортного налога и другие.

За пять лет увеличилось количество многодетных семей в регионе - более чем на 3300. Сейчас в регионе 13281 многодетная семья, в которых воспитывается 43865 детей. Более 800 молодых семей получили средства на решение жилищного вопроса.

Особо отметил Игорь Руденя и то, что в 2020-м — в Год Памяти и Славы - в Тверской области был открыт Ржевский мемориал Советскому солдату. Его посетило уже свыше 500 тысяч человек. Сейчас в 2,5 км от мемориала строится железнодорожная станция.

Ржевский мемориал. Фото: Александр ЖМУЛИН

В финале своего выступления губернатор поставил задачи главам муниципалитетов - нужно активней заниматься строительством новых детских садов, школ, ФАПов, домов культуры и других соцучреждений.

- Сейчас важно ответить на вопрос - какой должна стать Тверская область в будущем? Личное участие каждого человека имеет особое значение. У всех должно быть четкое понимание приоритетов – прежде всего общественное, а потом личное, - обратился к региональным и муниципальным чиновникам Игорь Руденя.