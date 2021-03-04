В Твери сотрудники ГИБДД одарят автолюбительниц тюльпанами в честь Международного женского дня

В Твери сотрудники ГИБДД будут вручать дамам тюльпаны в преддверии 8 марта. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

5 марта в нескольких точках Твери сотрудники Госавтоиснпекции будут останавливать тверичанок за рулем не только для того, чтобы проверить документы или сделать строгое внушение. В преддверии 8 марта у дорожных полицейских будет миссия куда приятнее – вручить водительницам живые цветы и подарки. Цветы – тюльпаны, а подарки зависят от коммерческих партнеров акции.

Такие «цветочные патрули» появляются на улицах города уже много лет. Как отмечаются сотрудники ГИБДД, каждый раз для женщин это становится приятным сюрпризом. Они искренне благодарят за цветы и внимание.

Ученики школы №35 вручали водительницам поздравительные открытки с Международным женским днем. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

4 марта сотрудники тверской Госпавтоинспекции провели совместную акцию со школьниками. Мероприятие с участием юных тверичан получило название «Автоледи поздравляем – безопасности желаем!»

Во время патрулирования улиц дорожные полицейские останавливали машины, а ученики школы №35 дарили барышням открытки, сделанные своими руками. Ребята поздравляли милых дам искренне и с трепетом. Среди прочего, желали им безопасных дорог.

Женщины, в свою очередь, пообещали быть аккуратными и дисциплинированными за рулем автомобиля.

Школьники присоединились к акции сотрудников Госавтоинспекции. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области.

КСТАТИ

В Тверской военной академии воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Жукова тоже будут чествовать женщин-военнослужащих Торжественное поздравление пройдет на праздничном собрании в актовом зале 5 марта. Отличившихся представительниц прекрасной половины человечества наградят грамотами и благодарностями. В том числе, от региональной власти. Кому положено, присвоят новые звания – ефрейтора, прапорщика. Состоится концерт.

Цветы «защитницам Отечества» подарят в подразделениях, где они служат. Конечно же, командиры организованно поздравят и гражданский персонал на кафедрах.