На 8 марта погода одарит женщин Твери похолоданием и снегом

Коли погода теплом на 8 марта не порадует, будем ждать, что весеннее настроение подарят любимые мужчины! Фото: Евгения ГУСЕВА

К женскому дню Тверь и область приоденутся в чистое: грязь припорошит свежим снегом. На тепло природа поскупится.

- В субботу днем до -7. Преимущественно облачно. Давление - 750 миллиметров, начнет падать, - рассказала «КП»-Тверь» доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. - А накануне праздника, 7 марта, ждите снегопада.

Будет настоящая вьюга, ветер разгонится до 8 м/с. Днем -1, в ночь на 8 марта -10 градусов. Давление снизится до 729 мм рт. ст.

- Прогноз на 8 марта больше подошел бы для 23 февраля, - смеется Наталья Сердитова. - Днем -9, западный ветер до 7 метров в секунду, небольшой снег. Но к вечеру, возможно, солнце все-таки подарит женщинам пару своих лучей. Атмосферное давление вновь начнет расти.

Ближайшие две ночи будут очень холодными: во вторник местами до -19, а на среду до 20 градусов мороза. Днем во вторник -12. Давление уже 755 мм рт. ст. В среду -6.

К концу недели погода немного смягчится, однако весны в обозримом будущем, увы, не видно. Так что создадим ее сами! С праздником, дорогие женщины!

Мужчинам же придется бегать в поиске цветов и подарков по вьюге и морозу. Будьте осторожны: под нарядным новеньким снегом останется грязный скользкий лед.

А чтобы не заморозить праздничный букет, попросите флориста хорошенько обернуть его бумагой. Отлично подойдет старая газета (можете захватить ее из дома сами, вдруг в цветочном не окажется). Букет нужно обернуть газетной бумагой в два-три слоя и запечатать этот кулек с обоих концов, например, аккуратно скрепив степлером.

Если же есть подозрение, что цветы вы все-таки подморозили (такое часто случается с розами), попробуйте их реанимировать. В народе советуют следующее: в вазу с водой добавьте две столовые ложки сахара, размешайте. Влейте туда же небольшую рюмку водки. Знатоки уверяют, что как минимум день замороженные цветы простоят вполне живыми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мимозы под вопросом: как могут подрасти цены на цветы в Твери перед 8 марта 2021 года

По информации продавцов, импортные цветы могут задержать на таможне. Далее...

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен! Viber/WhatsApp: +7-920-171-85-83.