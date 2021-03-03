Восстановленный из руин: Во Ржеве Тверской области отметили 78-ю годовщину освобождения от фашистских войск

Обелиск освободителям Ржева. Фото: ПТО

- Мой дед Иван Михайлович Панин пропал без вести в марте 1943-го где-то здесь под Ржевом. Он пошел на фронт добровольцем, несмотря на бронь. Я пыталась найти хоть какие-то сведения о нем, но узнала только, что он воевал в 215 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора Андрея Куприянова. Ее бойцы одни из первых вошли в город 78 лет назад. Вот и прихожу каждый год сюда почтить память деда, память других погибших, пропавших без вести в боях на той страшной войне наших солдат, - рассказывает мне скромная пожилая женщина с двумя гвоздиками в руке.

Мы с ней беседуем недалеко от Обелиска освободителям Ржева - 25-метрового монумента, который возвышается на кургане Славы на крутом левом берегу Волги в городе. Надежда Владимировна переехала в Ржев в далеком 1972 году и с тех пор старается каждый год приходить и класть к подножию этого обелиска цветы…

Пришла она и сегодня, 3 марта 2021, в день 78-й годовщины освобождения Ржева от немецко-фашистских захватчиков. В день, когда в далеком 1943-м в город вошли наши.

Поздравить ржевитян со знаменательной датой в Ржев приехал губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Но первым делом, еще до начала митинга у Стеллы «Ржев - город воинской славы» глава региона вместе с местными ветеранами Великой Отечественной войны Евгением Шелеховым и Ларисой Молчановой посетил в городе Покровскую старообрядческую церковь. Она вошла в историю освобождения Ржева...

Покровская старообрядческая церковь сейчас. Фото: Александр ЖМУЛИН

1 марта 1943 года фашисты согнали в этот чудом уцелевший под бомбежками и артиллерийскими обстрелами города храм около 248 ржевитян. Здание было заминировано и закрыто.

- С собаками квартал за кварталом немецкие солдаты тогда обследовали лежащий в руинах город, искали жителей, которые прятались в подвалах и развалинах, - поделился с журналистами настоятель христианской старообрядческой церкви и общины Ржева Евгений Чунин перед приездом губернатора. - Нашли не всех, но большую часть из еще остававшихся в живых городе мирных жителей. Около 250 человек. Был ли приказ взорвать? Как вспоминали жители, которых заперли в церкви, немецкие солдаты говорили, что их взорвут. Факт, что все было подготовлено: и взрыв-машинка, и провода, и аккумулятор, и только ручку оставалось повернуть. Но чья-то рука эту ручку не повернула...

Утром 3 марта 1943 года отряд советских разведчиков освободил горожан. В честь этого памятного события на западной стене храма установлена мемориальная доска. Всего после освобождения Ржева из 56 тысяч мирных жителей там осталось только 362 человека. Многие погибли, многие были угнаны в трудовое рабство и концлагеря…

Мемориальная табличка на церкви. Фото: ПТО

Настоятель церкви рассказал, что некоторые из тех, кто тогда ребенком или подростком пережил страшные долгие часы в храме, еще живы:

- Одна - Ирина Шарова, бывшая наша прихожанка, живет в Великом Новгороде. Мы с ней периодически переписываемся. Еще есть одна пожилая женщина живет в Ржеве, извините, не вспомню сейчас, как зовут. Одна бабушка умерла буквально недавно в начале января.

Стела "Ржев - город воинской славы". Фото: ПТО

Игорь Руденя возложил цветы к мемориальной доске. Затем поехал на площадь со стелой «Ржев-город воинской славы». Здесь состоялся торжественный митинг. Он начался с минуты молчания

- Поколение победителей доказало, что любовь к Отчизне, готовность в трудную минуту встать на защиту своей земли обладают несокрушимой силой. Здесь, на ржевской земле в 1941-1943 годах развернулась одна из самых затяжных и кровопролитных битв Великой Отечественной войны, - сказал в микрофон, обращаясь к собравшимся на площади, Игорь Руденя.

Губернатор вместе с ветеранами возложил цветы в памятиь о павших воинах к стеле. Фото: ПТО

Затем, под маршевые звуки духовых, состоялась торжественная проходка солдат и офицеров Ржевского гарнизона.

Проходка солдат и офицеров Ржевского гарнизона. Фото: ПТО

Память погибших воинов почтили минутой молчания и у Обелиска героям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Это его еще называют Обелиском освободителям Ржева. К его подножию, как и к стеле, легли десятки, сотни алых гвоздик.

После митинга у стелы ржевитяне двинулись к Обелиску освободителям Ржева. на курган Славы. Фото: Александр ЖМУЛИН

Губернатор посетил в этот день и Ржевский мемориал Советскому солдату.

- К Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев, - отметил в торжественной речи здесь Игорь Руденя.

Ржевский мемориал. Фото: Александр ЖМУЛИН

Вместе с ветеранами губернатор возложил цветы к подножию величественного и в то же время скорбного памятника Советскому солдату.

СПРАВКА «КП»

Город Ржев был занят войсками нацистской Германии 14 октября 1941 года. Более 16 месяцев находился в оккупации. На подступах к городу шли тяжелые кровопролитные бои.

В конце января 1942 года в результате наступления советских войск на центральном участке советско-германского фронта образовался выступ, получивший название Ржевско-Вяземский плацдарм. Он охватывал территорию Ржева и соседних районов Калининской и Смоленской областей. Здесь Красная Армия провела несколько операций, которые сейчас условно объединяют под названием «Ржевская битва». Потери советских войск в ней огромны - больше 1 млн. человек. Но огромно и ее значение.

Немцы оставили Ржев и отступили 2 марта 1943 года. Город был фактически разрушен до основания. Из более чем пяти тысяч зданий уцелело всего 300, в том числе старообрядческий храм, в который фашисты согнали большую часть из оставшихся мирных жителей.

Спустя годы Ржев был восстановлен из руин усилием многих тысяч советских граждан.