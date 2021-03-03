Мимозы под вопросом: как могут подрасти цены на цветы в Твери перед 8 марта 2021 года

В Твери ждут нового завоза цветов, а о повышении цен пока не говорят. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Каждый год мы… Нет, не идем в баню, а ежегодно перед 8 марта мы едем в цветочные магазины Твери, чтобы узнать, каких цен и каких цветов ожидать тверичанам, собирающимся покупать цветы своим родным и близким женщинам.

В одном месте нам неожиданно сказали, что пока непонятно – какие будут цены и ассортимент. В других заявили, что готовы уже сейчас принимать толпы мужчин, желающих купить хоть по одной розочке, а хоть и пышные букеты. А еще было место, где уверяли, что цены в марте вообще больше не поднимутся.

Итак, по порядку.

И все же 8 марта будут очереди за цветами... Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Магазины

На Тверском проспекте, в одном из старейших цветочных магазинов Твери, сотрудница честно сказала, что сейчас, а это было 2 марта, неизвестно, что будет с ценами и цветами. Пока задержки с поставкой цветов. Проблема, как поделилась продавец, характерна для всей страны. Таможня, якобы, не пропускает цветы, не дает, то есть, добро.

Здесь цены на свежие тюльпаны были от 80 рублей, на розы – от 100 рублей.

– Даже «четверки», эквадорские короткие розы, которые всегда были по 80 рублей максимум, сейчас по 100 минимум, – рассказывает девушка-флорист.

Букеты в холодильнике были от двух тысяч рублей минимум. Это объясняется тем, что то, что подешевле, бюджетный, так сказать, вариант можно сразу собрать, как только клиент определиться с составом композиции.

Также заказывать букет посоветовали заранее. В субботу, т.е. 6 марта, минимум. Иначе можно ничего не успеть. 8 марта продавцы традиционно ожидают очереди в магазинах.

Пока здесь не знают – будут ли мимозы. Если будут, то голландские. Одна веточка – 150 рублей стоила в прошлом году.

Как бы ни выросли цены, прекрасные дамы ждут на 8 марта цветы. Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В другом цветочном магазине, на Волоколамском проспекте, выбор был не так велик. Сотрудница поделилась, что в ближайшие дни ждут свежий завоз.

Свежие розы стоили от 80 рублей, чуть постоявшие – 40, 50, 60 рублей.

– Раньше и за 60 были свежие розы… Да и сейчас бывают. Такие, с небольшими дефектами цветы, но крепкие, – терпеливо объясняла работница.

Действительно внешний вид у всех цветов был приличный.

Одна ветка хризантемы 150 рублей. Три, что логично, – 450.

В этом магазине продавщица уверена, что мимозы в Тверь привезут. На 23 февраля у них этот цветок уже был – «большой пучок 1600 рублей». Его делили на веточки и продавали.

А тюльпаны, до этого, продавали по 80 рублей. Но в день нашего приезда в цветочном на Волоколамском проспекте их еще ожидали.

Цены на букеты здесь начинались от 650 рублей. Работница предупредила, что в скором времени их разберут. А ценник на новые будет известен вплотную к праздникам.

В марте 2021 года подорожают розы, тюльпаны... А мимозы пока и вовсе не ждут. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заехали в несколько мест в «Южном».

В одном нас обрадовали вполне презентабельными букетами, цена на которые начиналась от 500 рублей. И тверскими тюльпанами по 60 рублей за штуку. Насчет мимоз пока ничего не смогли сказать.

В другом магазине меня заверили, что цены в течение марта повышаться уже не будут. Я успел заметить, что ценники на вазах с растениями и так один раз минимум переклеивали. Розы здесь были от 120 до 180 рублей. Букеты от 650 рублей. Тюльпаны за 80.

На мой вопрос по поводу сохранности цветов сотрудницы порекомендовали приходить закупаться 7 марта. Якобы – так уже точно будут свежие.

Так-то оно, конечно, так. Но вот толкаться в период незакончившейся еще пандемии коронавируса с другими кавалерами в очереди не очень-то захотелось.

Цена вопроса

Понятно, что в преддверии праздника традиционные подарки и атрибуты торжества дорожают. В этом году эксперты КП посчитали, что сильнее всего цены взлетят на голландские тюльпаны. Если в 2020 году ценник на один цветок начинался с 30-35 рублей, то теперь с 65-75 рублей.

Среди причин называют такие: пандемия, рост затрат на перевозки и логистику, падение курса рубля.

Прибавила в цене и российская продукция. Из-за холодной зимы выросли затраты на отопление теплиц. Теперь расходы будут заложены в каждый цветок.

Цветов – хороших и разных! Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Улицы роз

Напомним, с 4 по 8 марта включительно будет идти уличная торговля цветами в Твери. Всего планируют открыть 36 точек – во всех районах города. «Комсомолка» публиковала полный их список. В таком варианте можно будет хотя бы пытаться держать социальную дистанцию, чтобы принести своим женщинам только букет, а не коронавирус в придачу.

В муниципальном бюджетном учреждении «Зеленстрой» проходит выставка-продажа тюльпанов. Всего на ней представлено около 100 тысяч цветов 35 сортов.

НА ЗАМЕТКУ

Чтобы не завяли

Несколько сотрудниц цветочных бутиков и магазинов советовали держать цветы и букеты в холодной воде. И добавлять специальный раствор для подпитки.

А перед тем, как ставить в воду, лучше подрезать цветы.

Еще один немудреный совет – заказывать букеты и цветы заранее, чтобы можно было приехать и забрать свежий подарок для любимых женщин. В преддверии Международного женского дня у цветочных магазинов будет работать много операторов, принимающих звонки. Номера стоит искать на просторах интернета.

Ну и совсем забытые советы:

В воде растворите таблетку аспирина, это позволит цветам простоять в вазе вдвое дольше обычного.

Запомните! Розы, нарциссы и лилии не терпят соседства в вазе с другими цветами. Ставьте их всегда отдельно.