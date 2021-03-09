Весенние каникулы в Твери 2021: когда отдыхают школьники

В весенние каникулы в Твери школьники будут отдыхать неделю. Фото: Олег УКЛАДОВ

Март вступил в свои права, а это значит, что у школьников Твери скоро каникулы. Когда же пройдут весенние каникулы в Твери в 2021 году?

Для начала поясним, что в Твери есть школы, как со стандартной - четвертной системой, так и триместровой.

Классическая система подразумевает под собой 4 четверти, наличие осенних, зимних, весенних и летних каникул.

Если же учебный год поделен на триместры, то для обучения у школьников есть три основных временных отрезка, которые поделены еще на 2 части. Между маленькими частями 1 неделя каникул. Итого получается 3 триместра, состоящих из 6 периодов.

Несмотря на наличие двух этих систем, учащиеся школ на каникулы уходят в одно время как правило. Те учащиеся, которые обучаются по триместрам, просто уходят на каникулы без выставления итоговых оценок. Так как весенние каникулы и конец триместра не совпадают.

В Твери весенние каникулы-2021 в большинстве школ пройдут с 22 по 28 марта (7 дней).

Однако, школа имеет право варьировать даты.

Узнать даты весенних каникул можно на сайте нужного образовательного учреждения или же у администрации школы.

Администрация школы вполне могут принять решение продлить время отдыха для обучающихся.