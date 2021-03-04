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Погода на 4 марта 2021 в Твери: МЧС предупредило жителей Тверской области о резком усилении ветра

Рассказываем, какой будет погода 4 марта 2021 в Твери
Алина ПЕТРОВА
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В Тверской области усилится ветер и похолодает.

В Тверской области усилится ветер и похолодает.

Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Ненастная погода возвращается в регион. Региональное управление МЧС со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупредило об ухудшении погодных условий. Так, 4 марта на территории Тверской области ожидается усиление западного и северо-западного ветра, отдельные порывы достигнут 15 метров в секунду.

Так же возможен дождь со снегом. Температура будет колебаться в диапазоне от — 2 до +3С.

Атмосферное давление значительно ниже нормы – 735 мм рт ст. Влажность воздуха – 85%.

Жителям региона нужно быть внимательнее на улице при усилении ветра. Стоит обходить шаткие конструкции, билборды и навесные рекламные конструкции, высоковольтные линии электропередач.

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