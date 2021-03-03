Досуг в Твери с 3 по 10 марта: Любовь, Сурганова, тролли, красота и краски

Выходные принесут много музыки. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

КОНЦЕРТЫ

Любимым женщинам посвящается

«С наступлением весны и в преддверии праздника всех милых женщин хотелось бы поговорить о любви. А как музыканты могут говорить? Конечно же, непосредственно через музыку». Так написано в анонсе Тверской филармонии о предстоящих трех представлениях к 8 марта - «Если есть любовь…»

Эту концертную программу с огромной любовью к своим слушателям подготовили солисты филармонии – лауреаты международных конкурсов Ксения Позднева и Илья Шкадин в сопровождении инструментального квинтета «No Indifference» и мужского вокального ансамбля «АРТэЛЬ».

Ведущие – Сергей Левин и Владимир Фёдоров

В программе: лучшие песни о любви Я.Френкеля, Е. Крылатова, Е. Хавтана, М. Дунаевского, Е. Мартынова, И. Дунаевского, Ю. Антонова и многих других...

Концерты пройдут три дня подряд - с 6 по 8 марта.

Начало: в 17:00.

Стоимость билета: 600 рублей.

Тверская филармония также напоминает о том, что с 21 марта на ее сцене стартует XXVIII Международный фестиваль музыки И.С. Баха. Билеты уже есть в продаже. Цена: от 200 до 600 рублей на разные концерты.

Не забывайте маски, коронавирус не дремлет.

Инструментальный квинтет «No Indifference» не оставят зрителей равнодушными точно. Фото: предоставлено тверской филармонией

Держись, ель

7 марта в клубе "BIGBEN" (ул.Брагина, д.2) выступит залихватская фолк-рок-банда под названием «Тролль гнет ель».

Ребята любят поиграть всякие скандинавские и балтийские мелодии с хард-рок рифами. Поют они о забавных историях со средневековым привкусом, весёлыми гномами и другими сказочными существами. Сами участники определяют свой стиль как «пивной фолк».

Приходите, будет весело и громко.

Начало концерта: в 18:00.

Цена: от 500 до 700 рублей.

Эти гнут так, что не станцевать сложно. Фото: клуб "BIGBEN"

К нам едет Сурганова с оркестром

С 8 марта начинается масляничная неделя, однако в связи с коронавирусом праздновать ее будут, судя по всему, очень скромно. Однако у тверичан есть прекрасная возможность встретить масляницу весело и душевно...

9 марта в Тверь приедет группа «Сурганова и оркестр». Известнная команда во главе со Светланой Сургановой - в прошлом одной и лидеров «Ночных снайперов» - даст концерт в ДК «Пролетарка». Организаторы не пишут конкретно, какую программу будут играть музыканты, но известно, что она будет праздничной.

«Сурганова и оркестр» - примечательное явление на нашем музыкальном небосклоне. Ребята играюи весьма разнообразную живую музыку. Сама Светлана и определяет жанр, в котором работает группа, как «VIP-Punk-Decadence». Наиболее известные песни группы «Сурганова и оркестр»: «Мураками», «Корабли», «Весна», «Ты», «Апрельская».

Начало: в 19:00.

Цена билетов: от 1200 до 3000 рублей.

В Твери прозвучит первоклассная музыка. И это отличный подарок для прекрасного пола. Фото: с сайта ДК "Пролетарка"

ВЫСТАВКИ

Арт-вечер и Design&Art

Тверской городской музейно-выставочный центр приглашает любителей прекрасного на два интересных мероприятия в рамках выставки «От Мунка до Босха. Самые загадочные картины мира».

6 марта в 18:00 там пройдет арт-вечер. Публике предлагается окунуться в мир, полный мистики и загадок. А таинственности в атмосферу добавит искусство, о котором невозможно рассказать словами: Катарина Лав попробует воспроизвести великие шедевры в нетрадиционной технике рисования – песочной живописи.

Кроме того, любой желающих сможет попробовать себя в роли мастера песочной анимации.

Необходима предварительная запись по телефону: 8 919 066 96 15

Цена билета: 700 рублей.

7 марта в 12:30 там же пройдет мастер-класс Design&Art, где гости смогут почувствовать себя в роли художника, написав картину. Ею можно украсить и дополнить интерьер, а подарить близкому человеку.

Все материалы предоставляются.

Необходима предварительная запись: 34-48-52*118, 8 919 066 96 15

Цена билета: 1000 рублей.

Приходите и творите, и любуйтесь, и наслаждайтесь живописью. Фото: ТГМВЦ

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