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Адвокат осужденного за смертельное ДТП у Театра кукол в Твери Эмиля Байрамова собирается обжаловать приговор

Его клиенту предстоит провести 6,5 лет в колонии-поселении
Степан КАМЕНЕВ
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Адвокат Иван Вяхирев планирует обжаловать приговор Эмилю Байрамову.

Адвокат Иван Вяхирев планирует обжаловать приговор Эмилю Байрамову.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Адвокат Эмиля Байрамова Иван Вяхирев сейчас будет изучать материалы дела, советоваться со своим подзащитным и решать вопрос об апелляции. Центральный районный суд Твери накануне, 1 марта, вынес приговор Эмилю Байрамову, который был участников ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими 3 февраля 2020 года. Тверичанину назначили наказание в виде 6,5 лет в колонии-поселении.

Итоговое решение поверенный Эмиля Байрамова Иван Вяхирев пока не озвучил. Но он склоняется к тому варианту, что подадут апелляцию.

– Сейчас взвешиваем все «за» и «против». В положенные законом сроки (10 дней. - Ред.) будем обжаловать приговор, если склонимся к этому варианту, – прокомментировал Иван Владимирович.

Приговор Эмилю Байрамову, который может быть обжалован в десятидневный срок, 6,5 лет в колонии-поселении.

Приговор Эмилю Байрамову, который может быть обжалован в десятидневный срок, 6,5 лет в колонии-поселении.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, разбирательства по поводу дорожного происшествия, случившегося 3 февраля 2020 года, шли год и 26 дней. На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Kia Stinger, за рулем которого был Эмиль Байрамов, и Volkswagen Polo, в котором ехал Игорь Каравашкин. Он позже скончался от травм. Кроме того, от сильного удара машины вылетели на тротуар, и пять пешеходов получили различные травмы.

Согласно материалам дела, Байрамов мчался на скорости 104 км/ч, а в его крови нашли следы наркотического вещества. Подсудимый выплатил дочери погибшего Валерии Каравашкиной 1,6 миллиона рублей и денежные компенсации другим пострадавшим. Но из-за прошлых проблем с законом и многочисленных нарушений ПДД суд не смягчил категорию преступления. Приговор, который еще не вступил в законную силу, – 6,5 лет в колонии-поселении.

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что апелляция со стороны Эмиля Байрамова может помешать делу.

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что апелляция со стороны Эмиля Байрамова может помешать делу.

Фото: Степан КАМЕНЕВ

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что апелляция может и помешать делу.

– Это может быть рискованно. Ведь апелляционный совет возьмет и решит все в худшую сторону. На мой взгляд, приговор не такой суровый. Теме более что, если он вступит в силу, в срок зачтется нахождение Эмиля Байрамова под стражей с 3 марта 2020 года, – дал комментарий Сергей Алексеевич. – А расчет будет один день в СИЗО как два в колонии-поселении.

Что ж, до 11 марта включительно у Эмиля Байрамова и Ивана Вяхирева есть возможность подумать.

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