Адвокат осужденного за смертельное ДТП у Театра кукол в Твери Эмиля Байрамова собирается обжаловать приговор

Адвокат Иван Вяхирев планирует обжаловать приговор Эмилю Байрамову. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Адвокат Эмиля Байрамова Иван Вяхирев сейчас будет изучать материалы дела, советоваться со своим подзащитным и решать вопрос об апелляции. Центральный районный суд Твери накануне, 1 марта, вынес приговор Эмилю Байрамову, который был участников ДТП с одним погибшим и пятью пострадавшими 3 февраля 2020 года. Тверичанину назначили наказание в виде 6,5 лет в колонии-поселении.

Итоговое решение поверенный Эмиля Байрамова Иван Вяхирев пока не озвучил. Но он склоняется к тому варианту, что подадут апелляцию.

– Сейчас взвешиваем все «за» и «против». В положенные законом сроки (10 дней. - Ред.) будем обжаловать приговор, если склонимся к этому варианту, – прокомментировал Иван Владимирович.

Приговор Эмилю Байрамову, который может быть обжалован в десятидневный срок, 6,5 лет в колонии-поселении. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Напомним, разбирательства по поводу дорожного происшествия, случившегося 3 февраля 2020 года, шли год и 26 дней. На пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы столкнулись Kia Stinger, за рулем которого был Эмиль Байрамов, и Volkswagen Polo, в котором ехал Игорь Каравашкин. Он позже скончался от травм. Кроме того, от сильного удара машины вылетели на тротуар, и пять пешеходов получили различные травмы.

Согласно материалам дела, Байрамов мчался на скорости 104 км/ч, а в его крови нашли следы наркотического вещества. Подсудимый выплатил дочери погибшего Валерии Каравашкиной 1,6 миллиона рублей и денежные компенсации другим пострадавшим. Но из-за прошлых проблем с законом и многочисленных нарушений ПДД суд не смягчил категорию преступления. Приговор, который еще не вступил в законную силу, – 6,5 лет в колонии-поселении.

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что апелляция со стороны Эмиля Байрамова может помешать делу. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Адвокат Валерии Каравашкиной Сергей Хрящев считает, что апелляция может и помешать делу.

– Это может быть рискованно. Ведь апелляционный совет возьмет и решит все в худшую сторону. На мой взгляд, приговор не такой суровый. Теме более что, если он вступит в силу, в срок зачтется нахождение Эмиля Байрамова под стражей с 3 марта 2020 года, – дал комментарий Сергей Алексеевич. – А расчет будет один день в СИЗО как два в колонии-поселении.

Что ж, до 11 марта включительно у Эмиля Байрамова и Ивана Вяхирева есть возможность подумать.