Цитатник Рудени: «Развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни»

Некоторые меткие замечания губернатора - готовые афоризмы. Фото: ПТО

2 марта 2016 года правительство Тверской области возглавил Игорь Руденя. За годы нахождения у власти у губернатора было великое множество публичных встреч, пресс-конференций, интервью, неформального и официального общения с людьми самых разных профессий, возрастов... Два раза глава региона был гостем тверских эфиров Радио «Комсомольская правда». Так что сказано им и записано журналистами за ним за эти годы немало.

Некоторые высказывания губернатора - готовые афоризмы. С чувством юмора у Игоря Михайловича все в порядке, знаете ли. Но судите сами. Представляем вашему вниманию подборку самых ярких губернаторских цитат за пять лет правления.

2016

«Все возможное сделаю и, надеюсь, невозможное» (из разговора с президентом страны 2 марта 2016 года).

«Развитие Тверской области должно стать нашим образом жизни» (из выступления во время официального представления в должности и.о. губернатора).

«Знаете, чем патриоты отличаются от либералов? Либералы любые решения власти начинают долго обсуждать, критиковать, а патриоты сразу берутся за работу. Нужны, конечно, и те, и другие. Но хочется, чтобы патриотов было больше» (на встрече с лидерами общественного мнения).

«Жители Тверской области - не поле для экспериментов» (на заседании областного правительства, посвященного подготовке к отопительному сезону).

2017

«Все хорошо, трудимся, работаем. Активно занимаемся развитием области» (из доклада Президенту РФ в Ново-Огарево).

«По поводу дорог Твери, мы не просто привлекли компанию, а госкомпанию (ГБУ). Посмотрели и скорость их работы, и качество. Это некий эталон производства работ...» (там же о масштабном ремонте магистральных улиц Твери).

«Режим работы у меня обычный. До трех утра - единичные случаи… У нас президент работает не меньше и правительство РФ. Пока вопросы повестки дня не решены, народ будет на работе» (на большой декабрьской пресс-конференции).

2018

«Уверены, Тверской регион будет активным участником всех проектов по развитию, инициированных Президентом Владимиром Путиным» (комментарий к посланию Президента России Федеральному Собранию РФ).

«Основная задача - обеспечить прирост коренного населения региона» (на заседании областного правительства, посвященного вопросу улучшения демографической ситуации в регионе).

«По цифровому ТВ могу сказать, что это честь - быть первым регионом» (там же про переход на цифровое телевидение).

2019

«Для правительства Тверской области реализация национальных проектов в экономике, инфраструктуре, социальной сфере - это абсолютный приоритет» (комментарий после «прямой линии» с Президентом РФ).

«У нас начала работать российская программа поддержки внутреннего туризма. В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву, Ленинградский вокзал, с курортом Завидово, с Московским морем...» (о планах по созданию кластера «Волжское море» на рабочей встрече с Президентом РФ в Кремле).

«Мы не археологи, чтобы работать годами и десятилетиями. Через две недели жду конкретного плана по всем этим направлениям» (июль, на заседании областного правительства о проблемах с реконструкцией ряда объектов культурного наследия).

2020

«Это первый пакет мер по поддержке экономики региона в непростой период. В дальнейшем в зависимости от ситуации мы будем готовы его расширить» (на заседании правительства региона о комплексе мер по поддержке предприятий в связи с Covid-19).

«Кто не может работать - жмем руку, даем грамоту и прощаемся» (на заседании областного правительства о пробуксовке с реализацией некоторых важных для региона проектов).

«Северный обход Твери позволит улучшить логистику, автомобильное сообщение северо-восточных территорий Тверской области с соседними регионами» (на рабочей встрече с председателем правления госкомпании «Росавтодор» Вячеславом Петушенко).

«Тверская область готова предоставить свой опыт внедрения транспортной модели пассажирских перевозок другим регионам страны» (во время посещения базы Верхневолжского АТП в Твери с помощником Президента РФ Игорем Левитиным).

«Для Тверской области повышение уровня газификации является ключевым условием развития экономики, реализации инвестпроектов, создания новых рабочих мест, повышения качества жизни населения» (на заседании областного правительства о программе газификации региона совместно с «Газпромом»).

«На самом деле у нас люди очень сознательные. Надо отметить, что каких-то злоупотреблений не происходит» (о ситуации с коронавирусом в регионе на рабочей встрече с Президентом Владимиром Путиным в Кремле).

«Я сделал прививку еще когда была неопределенность и набирали добровольцев для вакцинирования. Чувствую себя хорошо. На своем примере могу сказать, что все работает» (на большой декабрьской пресс-конференции).

«Надо прежде всего спросить у населения. На мой взгляд, всегда лучше менять работу с чувством выполненного долга» (там же о своих планах пойти на второй губернаторский срок).

2021

«Друзья мои, понимаете, Тверская область не тот регион, где можно вот так вот работать спустя рукава, вы достаточно потренировались уже хорошо, хорошие вы ребята, но динамики никакой нет» (на заседании правительства региона в отношении регионального Минсельхоза и проволочек с подготовкой к посевной).