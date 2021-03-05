Погода на 5 марта 2021 в Твери: Зима возвращается? Температура снова уходит в минус

5 марта 2021 в Твери, по прогнозам синоптиков, будет прохладно и снежно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Согласно прогнозу синоптиков, 5 марта в Твери будет прохладным и пасмурным. В первой половине дня ожидается снег.

Температура воздуха составит от до 0 до -5 градусов. В ночные часы и вовсе до -12. Что очень неприятно, вспоминая первые мартовские деньки с плюсовыми температурами и солнышком. Ветер будет дуть западный со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление ниже нормы – 743 мм рт ст. Влажность воздуха – 75%. Берегите себя, одевайтесь теплее и будьте здоровы.